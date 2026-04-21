Desarticuladas dos redes criminales con 17 detenidos en Priego de Córdoba y en localidades de Málaga y Jaén

La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, con un total de 17 detenidos y 26 registros, en las provincias de Córdoba (en la localidad de Priego de Córdoba) Málaga y Jaén después de más de un año de investigación.

Según la Policía, se ha realizado la intervención de gran cantidad de estupefacientes, como cocaína, MDMA, marihuana, hachís, y también se han intervenido armas, vehículos, sistemas de videovigilancia y seguimiento, y más de 200.000 euros en efectivo.

Las operaciones denominadas 'Samsara' y 'Mendoza' han sido llevadas por el grupo de UDYCO Torremolinos-Benalmádena, Grupo 1º de Estupefacientes de la Comisaría Provincial de Córdoba y Grupo de Estupefacientes de la Comisaría Local de Linares (Jaén).

Según la fuente, en enero de 2025 comenzaron las primeras indagaciones, que situaron a los cabecillas de la trama y principales investigados, afincados en la Costa del Sol.

Contactos en la costa del Sol y Granada

Los investigadores consiguieron localizar las fincas y domicilios, así como establecer un "modus operandi", que consistía en realizar los contactos para la adquisición de estupefacientes, principalmente en las zonas de costa del Sol y Granada, entre grupos criminales y otros clanes.

Los pagos de las cantidades pactadas de droga, los abonaban de forma fraccionada, o incluso pagaban con vehículos importados desde Alemania por los cabecillas, realizando su distribución a diferentes domicilios y fincas de las provincias de Málaga, Jaén y Córdoba.

Los agentes interceptaron hasta en dos ocasiones envíos de droga. En la primera fase incautaron dos kilos de cocaína, una pastilla de hachís de más de 100 gramos, y un paquete de plástico conteniendo 8 gramos de cocaína rosa o "tusi", y en la segunda fase, se intervino otro paquete de cocaína de 1 kilo, llevando a los investigadores a intensificar las vigilancias.

Quince registros domiciliarios solo en la costa del Sol

La fase de explotación de la investigación se produjo el pasado mes con quince registros domiciliarios en Málaga, Benalmádena, Mijas, Fuengirola y Marbella y se saldó con 10 personas detenidas.

También se incautaron 273 gramos de cocaína, 15 de "cocaína rosa"-tusi, dos kilos de hachís, algo más de dos kilos de marihuana en cogollos, varias dosis de anabolizantes, más de 86.000 euros en efectivo, 600 libras y 22.000 dirham, 7 vehículos, 2 relojes de alta gama -valorados en más de 100.00 euros-, dispositivos de geolocalización, una pistola de balines y una pistola taser, numerosos teléfonos móviles, así como dispositivos informáticos y equipos de trasmisiones.

En marzo de 2025, se detectó la actividad de otro grupo organizado e identificaron al resto de los integrantes de la organización, las fincas o domicilios, y los vehículos de carga utilizados por estos.

También determinaron el modus operandi para la adquisición del estupefaciente, principalmente en Costa del Sol y Antequera y cómo personas de confianza del cabecilla realizaban los traslados a Linares y Villanueva de la Reina (Jaén) y Priego de Córdoba.

En Antequera, los agentes fueron testigos directos del momento en el que uno de los investigados realizaba un contacto en el domicilio de uno de los suministradores, llegando a interceptar el vehículo, y lograron localizar en un hueco practicado en el mecanismo de cierre del portón trasero, dos paquetes de cocaína de 1.560 gramos.

Estos hechos desencadenaron la práctica de entradas y registros en los domicilios y viviendas de los investigados, que se saldó con la detención de cuatro personas y ocho registros, en los que se incautaron 1.595 gramos de cocaína, 208 de MDMA, 126 de hachís, 319 de marihuana y 143.505 euros en efectivo.

El pasado mes, en la última fase operativa de esta investigación, se han practicado tres detenciones más y tres registros domiciliarios en Priego de Córdoba y Villanueva de la Reina, donde se ha incautado 3.253 gramos de cocaína y más de 7.000 euros en efectivo.