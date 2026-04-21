Agricultura
La Comunidad de Regantes Genil-Cabra celebrará el Congreso Nacional de Comunidades de Regantes en Córdoba en el año 2030
El presidente de la Comunidad de Regantes del Genil-Cabra, Julio Antonio Valcuende Lajusticia, agradece a Fenacore la elección para celebrar el evento
La Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Genil-Cabra organizará la 17ª edición del Congreso Nacional de Comunidades de Regantes, que tendrá lugar en Córdoba en el año 2030, bajo la dirección de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).
Ello ha sido comunicado en el acto de clausura del 16º Congreso Nacional de Comunidades de Regantes celebrado en Ciudad Real por la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Mancha Occidental II, al que ha asistido la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal.
Una "importante responsabilidad"
El presidente del Genil-Cabra, Julio Antonio Valcuende Lajusticia, ha agradecido a la Federación Nacional de Comunidades de Regantes la elección de la candidatura presentada por la Comunidad de Regantes de la Zona Regable del Genil-Cabra para celebrar el próximo congreso, señalando que es una “importante responsabilidad, pero que cuenta con el apoyo de un gran equipo para hacer frente al reto”. Ha resaltado que, además, este congreso coincide con la celebración del cincuenta aniversario de la constitución de esta Zona Regable, la segunda más importante de Andalucía. Valcuende ha emplazado a todos los asistentes al congreso de Ciudad Real a vernos dentro de cuatro años en la ciudad califal.
La Zona Regable Genil-Cabra cuenta con unas 24.000 hectáreas y está pendiente de formalizar la puesta en riego hasta las 31.000 hectáreas, como se recoge en el actual plan hidrológico, y unos 2.200 agricultores de los municipios de Puente Genil, Aguilar de la Frontera, Santaella, Montalbán, La Rambla y Montilla de la provincia de Córdoba y Écija y Estepa de la provincia de Sevilla.
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