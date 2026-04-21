Sociedad
El Colegio de Abogados de Lucena convoca las elecciones a decano
El órgano colegial lucentino celebrará elecciones el 19 de junio para renovar sus cargos directivos, con Manuel Egea Manrique como candidato a la reelección
El Colegio de Abogados de Lucena ha convocado las elecciones para la renovación de la totalidad de los cargos directivos, que se celebrarán el próximo 19 de junio. La junta electoral ha establecido como fecha límite para la presentación de candidaturas el día 15 de mayo y, hasta la fecha, únicamente ha confirmado su intención de concurrir, para optar a la reelección, el actual decano, Manuel Egea Manrique.
A los pocos días de comenzar el proceso electoral, Manuel Egea, quien accedió a la presidencia de la corporación colegial en junio de 2022, ha formalizado una candidatura completa, integrada por siete cargos.
Dos de los actuales cargos no repiten en la candidatura de Manuel Egea
De ser esta la única lista, finalizarían su etapa en el órgano colegial Jesús López de Ahumada Beato, actual secretario, y Javier Pineda Pineda, diputado tercero. Para estas funciones concretas, respectivamente, figuran en el equipo de trabajo de Manuel Egea Inmaculada López Carrillo y Francisco Javier Ortiz López de Ahumada.
Por lo demás, repetirían José Antonio Vigo Aguilera, diputado primero-vicedecano; María Jesús Arcos Trujillo como diputada segunda; Francisco Javier Ruiz González, al frente de la tesorería; y Laura María García Villa, quien ostenta el cargo de bibliotecaria.
A grandes rasgos, esta candidatura anticipa, antes de la presentación del programa electoral, que consolidará acciones troncales como la formación continua, la obra social, la facilitación de herramientas de inteligencia artificial y la defensa de la recuperación de las competencias para el tribunal de instancia de Lucena de los asuntos en materia de violencia de género.
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