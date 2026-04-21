Cabra conmemora con unas jornadas el centenario del Congreso Internacional de Geología de 1926

La Real Academia de Córdoba y el Ayuntamiento de Cabra han organizado del 7 al 9 de mayo unas jornadas para conmemorar el centenario del décimo cuarto Congreso Internacional de Geología, celebrado en Madrid en 1926, y sus excursiones por la Sierra de Cabra. La cita académica cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, el IES Aguilar y Eslava y otras entidades e instituciones.

El jueves 7 de mayo, en el Salón de Columnas del dificio Pedro López de Alba de la Universidad de Córdoba, se desarrollará la presentación oficial del congreso y su impacto en la ciudad de Cabra con la intervención de los académicos Aniceto López Fernández, Julián García Moreno y José Manuel Recio Espejo, quienes abordarán desde la historia de los congresistas hasta la importancia del Geoparque de las Sierras Subbéticas.

El viernes 8 de mayo, los participantes se desplazarán a Cabra. La jornada comenzará en el Cinestudio Municipal Antonio Espinar, con la inauguración institucional y la lección inaugural del profesor Luis Montealegre Contreras sobre la geología en la Subbética cordobesa. A lo largo del día se presentarán ponencias sobre Juan Carandell y el instituto Aguilar y Eslava, la fisiografía andaluza de la época, recursos turísticos y divulgativos de la geología local, y la neotectónica del macizo ibérico. La sesión se completará con visitas al instituto y al museo del mismo nombre.

Excursión al Picacho y a la ermita de Cabra

El sábado 9 de mayo continuará la programación con una excursión al Picacho y la ermita de Cabra, incluyendo ponencias sobre karstificación, geomorfología y ecología de los procesos geológicos del territorio. La jornada concluirá con la visita a la cantera de Los Frailes y la clausura de los actos del centenario.

Las jornadas cuentan con la participación de destacados académicos y especialistas en geología, paleontología y geografía física. Esta conmemoración ofrece una oportunidad única para revivir la historia del 14.º Congreso Internacional de Geología y su influencia en la investigación geológica de la región y que permitió que sus participantes, procedentes de Europa y América, visitaran la Sierra de Cabra, recorrieran sus senderos y cumbres, gracias a Juan Carandell y Pericay, catedrático de Geología en el instituto Aguilar y Eslava, quien, junto a renombrados geólogos españoles como Eduardo Hernández‑Pacheco, Antonio Carbonell y Pedro Novo, compartieron con los congresistas internacionales el conocimiento acumulado sobre las Sierras Subbéticas.