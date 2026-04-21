Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga gruistasConsulta mesa electoralMontajes ArenalSalarios funcionariosCornada MoranteRegularización de inmigrantesCCFEl tiempo
instagramlinkedin

Cita académica

Cabra conmemora con unas jornadas el centenario del Congreso Internacional de Geología de 1926

Las sesiones serán del 7 al 9 de mayo y repasarán el impacto científico de aquel encuentro y sus excursiones por la Sierra de Cabra, con ponencias, visitas y una salida de campo por las Subbéticas

Dos senderistas paseanpor el entorno del Picacho de la Sierra de Cabra.

Dos senderistas paseanpor el entorno del Picacho de la Sierra de Cabra. / Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

La Real Academia de Córdoba y el Ayuntamiento de Cabra han organizado del 7 al 9 de mayo unas jornadas para conmemorar el centenario del décimo cuarto Congreso Internacional de Geología, celebrado en Madrid en 1926, y sus excursiones por la Sierra de Cabra. La cita académica cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba, el IES Aguilar y Eslava y otras entidades e instituciones.

El jueves 7 de mayo, en el Salón de Columnas del dificio Pedro López de Alba de la Universidad de Córdoba, se desarrollará la presentación oficial del congreso y su impacto en la ciudad de Cabra con la intervención de los académicos Aniceto López Fernández, Julián García Moreno y José Manuel Recio Espejo, quienes abordarán desde la historia de los congresistas hasta la importancia del Geoparque de las Sierras Subbéticas.

El viernes 8 de mayo, los participantes se desplazarán a Cabra. La jornada comenzará en el Cinestudio Municipal Antonio Espinar, con la inauguración institucional y la lección inaugural del profesor Luis Montealegre Contreras sobre la geología en la Subbética cordobesa. A lo largo del día se presentarán ponencias sobre Juan Carandell y el instituto Aguilar y Eslava, la fisiografía andaluza de la época, recursos turísticos y divulgativos de la geología local, y la neotectónica del macizo ibérico. La sesión se completará con visitas al instituto y al museo del mismo nombre.

Excursión al Picacho y a la ermita de Cabra

El sábado 9 de mayo continuará la programación con una excursión al Picacho y la ermita de Cabra, incluyendo ponencias sobre karstificación, geomorfología y ecología de los procesos geológicos del territorio. La jornada concluirá con la visita a la cantera de Los Frailes y la clausura de los actos del centenario.

Noticias relacionadas y más

Las jornadas cuentan con la participación de destacados académicos y especialistas en geología, paleontología y geografía física. Esta conmemoración ofrece una oportunidad única para revivir la historia del 14.º Congreso Internacional de Geología y su influencia en la investigación geológica de la región y que permitió que sus participantes, procedentes de Europa y América, visitaran la Sierra de Cabra, recorrieran sus senderos y cumbres, gracias a Juan Carandell y Pericay, catedrático de Geología en el instituto Aguilar y Eslava, quien, junto a renombrados geólogos españoles como Eduardo Hernández‑Pacheco, Antonio Carbonell y Pedro Novo, compartieron con los congresistas internacionales el conocimiento acumulado sobre las Sierras Subbéticas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»
  2. Retenciones de hasta dos kilómetros en la A-4 a su paso por Córdoba por el choque de dos vehículos
  3. Toros en Córdoba: carteles, fechas y precios de las entradas y abonos de la Feria de Mayo 2026 en Los Califas
  4. El Ayuntamiento de Córdoba presenta las Cruces de Mayo 2026: horarios y novedades del concurso, como el nuevo premio a la más bonita
  5. «Lucena es un ecosistema industrial especializado difícil de replicar»
  6. Córdoba estrena carrozas y alegría en una mañana radiante 'Caminito de Santo Domingo': "El camino te alarga la vida"
  7. Llega una masa de aire subtropical a Córdoba y la Aemet espera temperaturas 'muy por encima de lo normal', tormentas y granizo
  8. Estos son los restaurantes para comer bien Córdoba que recomienda Macarfi con reseñas independientes

Cabra conmemora con unas jornadas el centenario del Congreso Internacional de Geología de 1926

Cabra conmemora con unas jornadas el centenario del Congreso Internacional de Geología de 1926

Un detenido y un investigado en Montoro por hurtar casi 2.000 kilos de aceituna simulando que la recogían legalmente

Un detenido y un investigado en Montoro por hurtar casi 2.000 kilos de aceituna simulando que la recogían legalmente

Adiós a una confitería con 80 años de historia en Puente Genil: cuatro generaciones y toda una vida tras el mostrador

Adiós a una confitería con 80 años de historia en Puente Genil: cuatro generaciones y toda una vida tras el mostrador

Estos son los restaurantes para comer bien en Córdoba que recomienda Macarfi con reseñas independientes

Estos son los restaurantes para comer bien en Córdoba que recomienda Macarfi con reseñas independientes

El termómetro sigue subiendo en Córdoba por la masa de aire subtropical: hasta aquí llegará según la Aemet

El termómetro sigue subiendo en Córdoba por la masa de aire subtropical: hasta aquí llegará según la Aemet

El nivel de los embalses de Córdoba se acerca a la barrera del 90% a la espera de nuevas lluvias

El nivel de los embalses de Córdoba se acerca a la barrera del 90% a la espera de nuevas lluvias

Diario CÓRDOBA publica mañana la sexta edición de su ‘Guía de los Vinos'

Diario CÓRDOBA publica mañana la sexta edición de su ‘Guía de los Vinos'

Córdoba, a la cola de Andalucía en el reciclaje de vidrio con 32 botellas por persona y año

Córdoba, a la cola de Andalucía en el reciclaje de vidrio con 32 botellas por persona y año
Tracking Pixel Contents