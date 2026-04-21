Baena presenta su nuevo plan de control de palomas urbanas

El Ayuntamiento de Baena ha presentado este martes un nuevo plan de actuación para el control de la población de palomas urbanas en el municipio, una iniciativa impulsada de forma conjunta por las delegaciones municipales competentes en salud y gestión de fauna urbana, con la colaboración de la Universidad de Córdoba y la Sociedad Baenense de Colombicultura.

Baena se sitúa así como uno de los primeros municipios de la provincia de Córdoba en aplicar un modelo mixto de gestión de fauna urbana que integra administración pública, universidad y tejido asociativo local.

El equipo de gobierno ha destacado que esta medida responde a una demanda vecinal reiterada relacionada con los problemas derivados de la sobrepoblación de palomas, tanto en materia de salud pública como en el deterioro de edificios públicos y privados.

El plan ha sido diseñado con el asesoramiento del profesor Alberto Redondo, especialista en zoología y gestión de fauna urbana, quien ha subrayado la complejidad de este tipo de intervenciones y la necesidad de aplicar soluciones integrales.

Según ha explicado, la convivencia entre fauna urbana y ciudadanía requiere equilibrio, evitando medidas aisladas y apostando por actuaciones sostenibles que compatibilicen el bienestar animal, la protección del patrimonio y la calidad de vida vecinal.

Las medidas frente a la sobrepoblación de palomas

En este sentido, el proyecto contempla acciones coordinadas como la localización de puntos conflictivos en el casco urbano, colaboración ciudadana para comunicar incidencias, captura controlada mediante sistemas autorizados y sin daño animal, reubicación responsable de ejemplares, campañas de concienciación para evitar la alimentación incontrolada de palomas y colaboración local como elemento diferencial

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la implicación directa de la Sociedad Baenense de Colombicultura, cuyos miembros participan activamente en la instalación y supervisión de dispositivos de captura específicos.

El presidente de la entidad ha explicado que las jaulas utilizadas permiten la entrada de las aves sin causarles daño, disponiendo de agua y alimento hasta su revisión periódica. Posteriormente, los animales son trasladados a espacios donde pueden ser aprovechados en entornos rurales o agrícolas.

Recomiendan no alimentar a las palomas

Desde el Ayuntamiento se ha puesto en valor esta colaboración, señalando que se trata de una solución nacida desde el propio municipio, aprovechando el conocimiento tradicional local junto al respaldo científico universitario.

Durante la rueda de prensa también se ha lanzado un mensaje claro a la población: no alimentar a las palomas, ya que esta práctica favorece el incremento descontrolado de ejemplares y dificulta cualquier estrategia de regulación.

Asimismo, se ha advertido sobre el aumento de nidificaciones bajo placas solares, recomendando a propietarios actuales y futuros la instalación de mallas protectoras o sistemas preventivos que eviten daños estructurales y acumulación de residuos.