Siete jóvenes, investigados por actos vandálicos en el antiguo matadero municipal de Villanueva de Córdoba

La Guardia Civil investiga a siete personas con edades entre los 15 y los 23 años por ser los presuntos autores de los daños cometidos en el antiguo matadero municipal de Villanueva de Córdoba, que ascienden a 2.000 euros.

Según explicó el instituto armado en una nota de prensa, los sucesos ocurrieron el pasado mes de marzo, cuando un grupo de jóvenes realizó actos vandálicos en el antiguo matadero municipal de la localidad. La Guardia Civil tuvo conocimiento de lo sucedido por una "llamada recibida en la central operativa de servicios de la Comandancia de Córdoba", e inmediatamente se dio aviso a las patrullas.

Grafitis en las paredes y extintores vaciados

Uno de estos dispositivos se desplazó hasta el lugar de los hechos y los agentes sorprendieron a varios jóvenes "haciendo uso de unos extintores, lo que provocó una gran nube densa de polvo blanco", informa la nota.

Patrulla de la Guardia Civil en Villanueva de Córdoba. / CÓRDOBA

Accedieron al recinto por una puerta forzada

Una vez localizados e identificados los siete jóvenes, se procedió a una inspección en la zona, tras lo que se comprobó que una puerta lateral del edificio, ya sin uso, "se encontraba forzada". En el interior, "las paredes habían sido grafiteadas con espray y las cajas destinadas a contener los extintores se encontraban vacías".

Tras todo lo ocurrido, la Guardia Civil investiga a estos siete jóvenes como "presuntos autores de un delito de daños producidos en un edificio público". Investigados y diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.