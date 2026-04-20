Lucena pide a la Junta 121.000 euros para ocho actuaciones de reparación tras los temporales

El Pleno del Ayuntamiento de Lucena ha aprobado este lunes solicitar a la Junta de Andalucía ocho proyectos dentro de la convocatoria dirigida a zonas especialmente afectadas por los temporales de los pasados meses de enero y febrero.

El acuerdo plenario unánime, adoptado en una sesión extraordinaria celebrada a primera hora de la mañana, establece la petición de 121.109 euros a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Administración autonómica. Esta cantidad significa “la cuantía máxima”, explicó el alcalde, Aurelio Fernández, reflejada en las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado 23 de febrero. El presupuesto global asciende a 163.615 euros, asumiendo la cantidad restante, aproximadamente el 25%, el Ayuntamiento con recursos propios.

Retirada de árboles en Lucena tras los temporales. / Manuel González

El plan configurado por el Consistorio detalla actuaciones de emergencia, ejecutadas o en fase de realización, ligadas a la retirada de árboles dañados y limpieza de barro y escombros en vías públicas; reparación de infraestructuras, carreteras y espacios municipales; intervenciones específicas en edificios municipales, por ejemplo, la reposición de cubiertas afectadas, o en la piscina municipal de Jauja; y remodelación de firmes, vallado urbano y elementos de protección en parques infantiles y centros educativos.

Desde el Ayuntamiento han calificado de "esenciales" estas tareas, otorgándole prioridad, al objeto de garantizar la seguridad y la movilidad de la ciudadanía, aparte de restablecer servicios públicos afectados.

Sorteo de las mesas electorales para el 17M

Minutos antes, en otra convocatoria extraordinaria, el Pleno ha abordado el sorteo para la composición de las 44 mesas electorales a establecer en Lucena, Las Navas del Selpillar y Jauja para los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo.

El alcalde, en este sentido, ha puntualizado que ha sido designado "un número suficiente" de titulares y suplentes, tanto de presidentes como vocales, "para que se puedan constituir todas las mesas sin ningún problema". Los vecinos elegidos para desempeñar las diferentes funciones en las mesas electorales recibirán las correspondientes notificaciones desde mañana martes y hasta el viernes.