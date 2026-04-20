«Lucena es un ecosistema industrial especializado difícil de replicar»

-¿Qué factores han resultado decisivos para que Lucena se convierta en referente europeo del sector del frío y del clima?

-El sector del frío tiene su origen a principios de los años 60 del pasado siglo cuando un grupo de jóvenes lucentinos se formaron en la Escuela de Formación Profesional de Cabra. Padres de esos estudiantes promovieron una cooperativa llamada Complejo Industrial Lucentino (Tecnicontrol), que inició su actividad trabajando en cerrajería, carpintería metálica y construcción. Más adelante absorbería a una empresa dedicada a la fabricación de componentes para la industria frigorífica. De esa cooperativa se produjo una eclosión empresarial determinante del conjunto de empresas de frío comercial -mueble refrigerado- de Lucena. El frío industrial, equipos para procesos industriales y agroalimentarios, y el clima, equipos de climatización, se han desarrollado en el presente siglo, siendo su impulsor el actual Grupo Keyter. Considero que los factores decisivos para este exitoso desarrollo hay que encontrarlos en la estructura social lucentina y el predominante espíritu emprendedor.

-¿Qué lugar ocupa en el mundo dentro de este segmento productivo el clúster del frío y del clima?

-El clúster Frío y Clima Andaluz, impulsado por AFAR, que tiene su centro de gravedad en Lucena, se posiciona como un ecosistema de innovación líder en Europa, impulsando el desarrollo tecnológico en refrigeración, climatización y eficiencia energética. Su capacidad para integrar empresas, centros de investigación y talento especializado lo convierte en un motor estratégico para la transición energética y la descarbonización del sector.

-¿Por qué las empresas líderes del sector de la refrigeración de Lucena han decidido mantener su implantación en el territorio?

-Estas empresas no se han mantenido en el territorio por casualidad, sino por una combinación de factores industriales, económicos y estratégicos muy sólidos. En realidad, Lucena funciona como un ecosistema industrial especializado difícil de replicar en otro lugar.

-En términos porcentuales, de volumen de fabricación y económico, ¿qué crecimiento ha experimentado el Grupo Keyter en los últimos años?

-El ritmo de crecimiento que hemos mantenido en los últimos años está entre el 15 y 20% anual, que supone duplicar la facturación cada 4 años aproximadamente. Es un ritmo de crecimiento muy exigente, especialmente cuando ya se tiene un tamaño relevante. En el año 2025, hemos alcanzado los 130 millones de euros y tenemos un plan para llegar a 200 millones de euros en 2028. En cuanto a personas, el crecimiento también es sustancial. Hemos superado las 900 personas en 2025 y planeamos generar empleo para 1.200 profesionales para 2028.

«Hemos construido las instalaciones más modernas de Europa y somos pioneros en desarrollo digital»

-¿Qué avances tecnológicos y logísticos prioritarios se logran con la operatividad de las nuevas instalaciones?

-Hemos construido e instalado la fábrica más moderna de Europa. Somos pioneros en el desarrollo de procesos digitales con Inteligencia Artificial para mejorar nuestra producción y calidad y los hemos aplicado en las operaciones de la nueva fábrica. Pasar de 25 pequeñas naves industriales a dos grandes edificios fabriles permite optimizar los procesos logísticos de una forma fantástica. Es muy reseñable, también, la puesta en marcha de 6.000 metros cuadrados de laboratorios que permiten probar en condiciones reales equipos de potencia superior a 1.000 kw para dar servicio en sectores tan exigentes como los data centers o el hidrógeno.

-¿Cuáles son las nuevas soluciones que ofrece la división Kiconex?

-Kiconex es la mente digital que conecta, controla y da vida a las instalaciones en las que intervienen nuestros equipos. Es nuestra respuesta desde el grupo a los sistemas de Internet de las Cosas y permite que todos los datos de nuestros equipos se puedan subir a la nube, junto con datos complementarios de la instalación y del entorno y hacen que las instalaciones puedan tener un cerebro que modifique las temperaturas de trabajo y adapte a condiciones climáticas o de coste de tarifa eléctrica el funcionamiento de nuestros equipos de forma remota.

-¿Cuáles son las principales demandas de infraestructuras públicas que reclama el sector?

Nos enfrentamos en nuestra ubicación a carencias notables de infraestructuras eléctricas, de telecomunicaciones y viarias. Es importante el desarrollo de la Autovía del Olivar, desde Lucena a Estepa, para conectar con la A-92, ya que el intenso tráfico de mercancías así lo demanda. Igualmente es necesario fortalecer las infraestructuras asistenciales.

-¿Qué siguientes propósitos, a medio y largo plazo, se marca el Grupo Keyter?

-Nuestro propósito es claro: mejorar constantemente las condiciones de vida de las personas, optimizando la calidad del aire en términos de confort e higiene. Lo hacemos investigando, desarrollando y fabricando soluciones de climatización (Keyter), refrigeración industrial (Intarcon), generación atmosférica de agua (Genaq) y de IoT (Kiconex), con un firme compromiso con el medioambiente.

-Entre los 75 países que conforman el cosmos de exportación de Keyter, ¿cuáles son los mercados preferentes?

-Nuestros mercados preferentes están en Europa, principalmente Francia, Países Bajos, Alemania, Portugal o Reino Unido. Además, tenemos una importante presencia en los países del norte de África, en Centro y Sudamérica y en Oriente Medio.

-¿Tiene previsto el grupo aumentar el número de filiales internacionales?

-Cuando vendemos en algún mercado, para nosotros es fundamental contar con una estructura que pueda dar servicio de puesta en marcha y asistencia al mantenimiento. Ya tenemos cuatro: Francia, Holanda, Turquía y Suiza y estamos estudiando la creación de nuevas filiales atendiendo a las demandas que vamos impulsando.