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Llega una masa de aire subtropical a Córdoba y la Aemet espera temperaturas "muy por encima de lo normal", tormentas y granizo

Esta es la previsión meteorológica de la Aemet en la capital y la provincia

Llegada del aire subtropical a la península Ibérica, en mapa difundido por la Aemet.

Llegada del aire subtropical a la península Ibérica, en mapa difundido por la Aemet. / X / @AEMET_Esp

Tomás Moreno

Córdoba

Cambio importante en el tiempo en las próximas horas y en los siguientes días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado en su perfil en la red social X (antes Twitter) de la llegada de una "masa de aire de origen subtropical" a España. Este fenómeno atmosférico vendrá acompañado de polvo en suspensión, lo que generará en Córdoba y provincia "temperaturas muy por encima de lo normal".

Además, el servicio oficial espera en determinados puntos del país la formación de tormentas, "localmente fuertes y con granizo". De momento, hoy lunes, 20 de abril, estas tormentas estarían localizadas en Aragón, este de Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, norte de Cataluña y Asturias, zonas donde hay activados avisos amarillos y naranjas por este fenómeno. Aunque, en próximos días, habrá que estar muy pendientes de la evolución de este aire subtropical para comprobar en qué medida afecta a las localidades cordobesas.

En todo caso, centrándonos en el pronóstico para las próximas horas, la Aemet prevé, en la provincia de Córdoba, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 29º, en Lucena entre 13º y 27º, en Pozoblanco entre 11º y 29º, y en Priego de Córdoba entre 12º y 28º.

Nubes de tormenta sobre el cielo de Córdoba.

Nubes de tormenta sobre el cielo de Córdoba, en imagen de archivo. / M. RUIZ

El tiempo este martes

Mañana martes, 21 de abril, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas. Temperaturas en ascenso, localmente máximas sin cambios. Vientos de componente sur flojos con intervalos moderados.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 31º, en Lucena entre 14º y 30º, en Pozoblanco entre 14º y 30º, y en Priego de Córdoba entre 13º y 31º.

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