El conservatorio de música de Montilla oferta 36 plazas de nuevo ingreso para el próximo curso

El Conservatorio Elemental de Música Luis Bedmar Encinas de Montilla mantendrá abierto hasta el próximo 30 de abril el plazo de admisión para las personas interesadas en aprender a tocar alguno de los instrumentos ofertados. En esta ocasión, el centro montillano cuenta con 36 plazas de nuevo ingreso para el próximo curso 2026/2027, además de vacantes para poder matricularse en cursos distintos de primero.

Al igual que en años anteriores, existen dos formas de matricularse en el centro: inscribiéndose en el primer curso o bien en otros niveles más avanzados. El Conservatorio oferta para el próximo curso 2026/2027 un total de seis especialidades en su primer curso: Clarinete (3 plazas), Guitarra (9), Piano (9), Violín (9), Viola (3) y Violonchelo (3).

Solicitudes presenciales o por correo electrónico

Las solicitudes se podrán presentar de manera presencial, en el propio Conservatorio, en horario de 15.30 a 21.00, o a través del correo electrónico, siendo recomendable avisar al centro. También se puede realizar el trámite mediante la secretaría virtual de la Junta de Andalucía.

Los requisitos establecen que no hay límite de edad, tan sólo tener cumplidos 8 años antes de finalizar el año y superar una prueba de aptitud que valorará la capacidad rítmica y auditiva, así como el canto de una melodía. Desde el centro advirtieron que "para el acceso a curso distinto de primero no tienen prioridad los aspirantes más pequeños".