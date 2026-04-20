El Ayuntamiento solicita un millón de euros para reconstruir Montilla tras el tren de borrascas

El Ayuntamiento de Montilla ha solicitado al Gobierno de España ayudas por valor aproximado de un millón de euros destinadas a la reparación y reconstrucción de los daños ocasionados por el tren de borrascas registrado durante los pasados meses de enero y febrero en el municipio, con el objetivo de recuperar infraestructuras públicas y reforzar su capacidad frente a futuros episodios climáticos adversos.

La inclusión de Montilla en el listado de localidades beneficiarias de estas ayudas estatales permitirá al Consistorio acceder a una financiación del 100 por cien tanto para actuaciones de emergencia como para proyectos de reconstrucción, lo que supone un respaldo económico clave para afrontar los efectos del temporal con garantías.

Las ayudas se estructuran en dos líneas principales. Por un lado, se contemplan las destinadas a cubrir los gastos de emergencia asumidos durante el episodio meteorológico, como la retirada de árboles caídos, la reparación de caminos o las intervenciones urgentes realizadas por los servicios municipales. Por otro lado, se incluyen aquellas orientadas a la reconstrucción de los daños, que permitirán ejecutar actuaciones más amplias y adaptadas a las nuevas exigencias derivadas de fenómenos climáticos extremos.

En ese sentido, los daños registrados han afectado de manera significativa a caminos rurales, parques y jardines —entre ellos el Parque Enrique Tierno Galván, que permanece cerrado al público—, así como a espacios urbanos como los paseos de las Mercedes y Cervantes. También se han visto perjudicadas infraestructuras municipales, entre las que destacan las instalaciones fotovoltaicas situadas en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio".

Infraestructuras más "resilientes"

La teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, subrayó que “estas ayudas no solo nos permitirán recuperar lo dañado, sino también mejorar nuestras infraestructuras para hacerlas más resilientes ante episodios climáticos extremos”. Asimismo, señaló que “los proyectos que estamos preparando incluyen soluciones como la canalización de aguas en caminos rurales para evitar futuros deterioros, adaptándonos así a las consecuencias del cambio climático”.

Por otro lado, desde el Consistorio se indicó que estas ayudas se solicitarán de manera complementaria en aquellos casos en los que los seguros municipales no cubran la totalidad de los daños ocasionados. De igual modo, se valoraron positivamente otras medidas incluidas en el paquete estatal, como la flexibilización de las reglas fiscales, la posibilidad de ejecutar inversiones financieramente sostenibles vinculadas a la reparación de daños o las subvenciones dirigidas al sector agrícola, que ya se encuentran disponibles para su tramitación.

El Gobierno activa ayudas para reparar daños en viviendas

Por otro lado, el Ayuntamiento de Montilla ha dado a conocer una línea de ayudas del Gobierno de España destinada a personas propietarias de viviendas afectadas por el tren de borrascas registrado a comienzos de 2026, unas subvenciones que podrán solicitarse hasta el próximo 19 de mayo para hacer frente a daños estructurales, no estructurales y enseres de primera necesidad.

Estas ayudas, reguladas en el Real Decreto 5/2026, contemplan distintas cuantías en función del tipo de desperfecto. Así, se establece un máximo de hasta 41.280 euros por inmueble para daños estructurales, mientras que para los no estructurales la subvención puede alcanzar los 20.640 euros. En el caso de los enseres de primera necesidad, el importe máximo asciende a 10.320 euros, pudiendo cubrir hasta el 100 por ciento de los daños acreditados.

En ese sentido, desde el ámbito municipal se ha precisado que en Montilla no se han registrado casos de destrucción total de viviendas ni desalojos como consecuencia de estos episodios meteorológicos, aunque sí se han detectado daños de diversa consideración en inmuebles de titularidad privada

¿Cómo pedir las ayudas?

Por otro lado, el procedimiento de solicitud ya se encuentra habilitado a través del formulario oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las personas interesadas podrán optar por la vía telemática, mediante la página web del Ministerio del Interior, o bien por la presentación presencial a través de la oficina de Correos.

De igual modo, para la tramitación de estas ayudas será imprescindible aportar un informe pericial que certifique los daños ocasionados. En el caso de viviendas que cuenten con seguro, se podrá utilizar el informe emitido por la aseguradora, mientras que, en ausencia de este documento, serán los servicios técnicos municipales los encargados de validar la situación.

Asimismo, las personas que requieran más información sobre esta convocatoria podrán dirigirse tanto a los canales habilitados por el Gobierno de España como a las oficinas de Atrium Ulia, ubicadas en el edificio municipal de Servicios Técnicos y Urbanismo, junto a la estación de autobuses de Montilla.