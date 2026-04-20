El Ayuntamiento de Puente Genil pedirá a la CHG el dragado parcial o total del embalse de Cordobilla

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, ha anunciado que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento ha registrado una moción en la que solicitará a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que promueva de forma urgente un dragado parcial o total del embalse de Cordobilla, mediante el movimiento de tierras con medios mecánicos y salvaguardando las condiciones ambientales del embalse, como forma de "asegurar la continuidad del abastecimiento de agua de calidad para los riegos del Genil-Cabra, y recuperando la capacidad de laminación contra avenidas del propio embalse".

La moción también solicita que se priorice el dragado del embalse de Cordobilla por delante de la ejecución del futuro embalse de San Calixto, "que inundaría miles de hectáreas de terreno en la zona regable del Genil-Cabra", y que la Consejería de Sostenibilidad de la Junta de Andalucía colabore en el diseño de unas medidas ambientales que permitan dicho dragado del pantano anteponiendo "la seguridad de las personas frente a las inundaciones y el mantenimiento de una actividad fundamental para la economía de la Campiña Sur como es el regadío de la Zona Regable Genil-Cabra".

Piden que los lodos no se consideren residuos

Todo ello, además de solicitar al Gobierno de España que promueva un cambio normativo en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para excluir a los lodos sedimentados en embalses y canales de riego de la consideración de residuos, permitiendo un uso sostenible de los mismos para la mejora edafológica de los suelos agrarios.

Joaquín Reina y Sergio Velasco, en el canal de riego del Genil-Cabra en Puente Genil. / V. Requena

En el transcurso de una comparecencia junto al propio canal de riego Genil-Cabra, Velasco señaló que la actual situación de atoramiento total del embalse está poniendo en riesgo la continuidad de los usos para los que fue concebido. "El embalse ha perdido completamente su capacidad de almacenamiento de agua, pasando de 34 Hm3 a 0,2 Hm3, de tal manera que ha quedado eliminada la posibilidad de laminación de avenidas del río Genil, lo que supone un grave riesgo de inundación en caso de lluvias torrenciales", dijo el alcalde recordando que "durante el pasado tren de tormentas acontecido en febrero de este año 2026, el embalse de Iznájar no soltó agua en ningún momento, es decir, la avenida se produjo fundamentalmente por las aportaciones de los ríos Anzur y Lucena, que desembocan en el embalse de Cordobilla, donde no se pudo realizar ninguna laminación de los caudales, que estuvieron muy cerca de rebasar la escollera de protección del río en el casco urbano principal de Puente Genil, alcanzando niveles muy elevados".

El canal de riego vive una situación límite

Velasco recordó que "hace poco más de un año que se realizaron los trabajos de dragado del primer tramo del canal Genil-Cabra, entre el embalse y el sifón de la intersección con la línea ferroviaria Córdoba-Málaga en los Huertos Familiares, pero la realidad es que en estas semanas están volviendo a dragar el barro acopiado en el primer tramo del canal, porque todo lo que entra bombeado desde el embalse es lodo".

"Estamos frente a una situación límite que pone en riesgo la seguridad de Puente Genil y sus aldeas frente a las avenidas, además de elevar los costes para los regantes de forma sustancial como consecuencia de la necesidad de limpiar anualmente el propio canal, reparar constantemente las bombas y sustituir conducciones de riego atoradas. Por eso consideramos fundamental una actuación de dragado del embalse de Cordobilla que permita recuperar su capacidad de almacenamiento de agua, aprovechando el barro dragado para una mejora edafológica de los suelos de la zona regable yde las fincas del entorno del embalse".

El alcalde insistió en que, "por distintos motivos, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no ha ejecutado las obras que llevan años previstas para la mejora ambiental y de usos sociales y económicos del embalse de Cordobilla, que en su día tenían un coste de inversión estimado de 3,6 millones de euros. Sólo ha ejecutado unas obras de emergencia que son claramente insuficientes para mitigar el problema".