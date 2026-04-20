El Ayuntamiento de Puente Genil inicia el desbroce de solares municipales para evitar riesgos de incendio

El Ayuntamiento de Puente Genil ha iniciado el desbroce de solares municipales ante la inminente llegada de la temporada de riesgo de incendios, y ha comenzado también a notificar a los propietarios de solares y parcelas su obligación de limpiar, adecentar y desbrozar estos espacios antes del próximo 15 de junio.

El concejal de Medio Ambiente, Obras e Infraestructuras, Rafael Morales, ha indicado que "este año vamos un poco tarde porque dejó de llover a mediados de febrero, con lo cual, al haber mucha humedad, y ahora aparecer las altas temperaturas, las hierbas crecen notablemente", lo que, además de incrementar el riesgo de incendio, favorece la proliferación de insectos y roedores, con los consiguientes problemas de salubridad que ello puede generar.

El concejal Rafael Morales pide "paciencia" a la población

"Respecto a los solares públicos vamos a buen ritmo, tengo que decir que tenemos 624.000 metros cuadrados de zonas de desbroce y entiendo que cada vecino ve el suyo, pero ya tenemos desbrozadas más de 60 hectáreas, crece todo a la vez y, lógicamente no es posible retirarlo todo al mismo tiempo. Vamos priorizando las zonas más peligrosas, pero quiero aclarar que iremos llegando a todos los sitios", argumenta el edil.

Morales insiste en pedir "paciencia" a la población, "puesto que hay zonas que ya hemos desbrozado tres veces, y también hay que tener en cuesta el coste que ello tiene, ya que se hace con recursos económicos que pagamos entre todos, por eso es preferible esperar un poco, porque si en vez de desbrozar diez veces lo hacemos cinco, vamos ahorrando dinero".

La lluvia ha retrasado recogida de naranjas y podas

"También tenemos en Puente Genil más de 1.900 árboles que hay que cuidar, y este año llevamos, a causa de la lluvia, retrasos en las podas y en la recogida de naranjas", dijo Morales, insistiendo en que "todo ello se hace con los mismos recursos", por lo que "apelo a la comprensión y a la paciencia, puesto que vamos a tope, pero llegamos a lo que llegamos".

"Al final llegaremos a todos los sitios, que es lo importante, y estoy convencido de que antes de que empiece a ser un riesgo de incendio va a estar todo desbrozado", ha insistido el edil.