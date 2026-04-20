Laboral
El Ayuntamiento de Baena convoca 15 plazas de funcionarios públicos
El Consistorio ha iniciado el proceso para contratar a técnicos y agentes de la Policía Local, según el Boletín Oficial del Estado
El Ayuntamiento de Baena acaba de inicial el proceso para la contratación de 15 funcionarios en distintos ámbitos, tal como aparece recogido en el Boletín Oficial del Estado consultado por este medio. El concurso contempla diversas modalidades de acceso según el puesto.
Así, en la convocatoria hay cuatro plazas de administrativo, pertenecientes a la escala de Administración General, por el sistema de oposición, en turno libre; y una plaza de técnico de deportes, técnico de la Administración General, técnico de gestión, monitor sociocultural (a media jornada) y notificador, todos ellos de la misma escala y el mismo procedimiento.
Policías locales
En la misma convocatoria también se prevé la contratación de cuatro agentes de la Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Policía Local y sus auxiliares, por el sistema de oposición, en turno libre. Además, se convoca una plaza de subinspector de la Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Policía Local y sus auxiliares, por el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna. Por último, hay una plaza de oficial de la Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala Servicios especiales y clase Policía Local y sus auxiliares, por el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la resolución firmada el 10 de abril en el «Boletín Oficial del Estado».
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