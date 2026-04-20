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Andrea Cantillo, Paula López y Tako Gagnidze ganan el Festival de la Canción Ciudad de Montilla

La velada estuvo marcada por el alto nivel artístico y la participación activa del público

El periodista Manuel Bellido presenta la actuación de Andrea Cantillo.

El periodista Manuel Bellido presenta la actuación de Andrea Cantillo. / José Antonio Aguilar

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

El Teatro Garnelo acogió este sábado la gala final del 12º Festival de la Canción Ciudad de Montilla, en la que Andrea Cantillo, Paula López y Tako Gagnidze se alzaron con los primeros premios en sus respectivas categorías tras una velada marcada por el alto nivel artístico y la participación activa del público.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Montilla, en colaboración con la Asociación Pop Rock Montillano, contó como maestro de ceremonias con el periodista Manuel Bellido y reunió a quince finalistas procedentes de distintos puntos de Andalucía.

Ganadores por categoría

En la categoría Infantil, Andrea Cantillo logró el primer puesto; en Juvenil, se alzó con la victoria Paula López -una niña cordobesa que, desde que fue diagnosticada de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) con apenas 15 meses, ha encontrado en la música una aliada esencial para su desarrollo-; y en Adultos, Tako Gagnidze alcanzó el primer premio.

El público desempeñó un papel protagonista, otorgando sus reconocimientos a Andrea Cantillo, al dúo Marcos y Darío Montoro y a Tako Gagnidze.

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Durante la deliberación del jurado -que combinó la valoración técnica y el respaldo en redes sociales- actuó el trío montillano Soncalson, formado por Antonio Bellido, Raúl Gómez y Rafael Ramírez.

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