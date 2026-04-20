Arte
Andrea Cantillo, Paula López y Tako Gagnidze ganan el Festival de la Canción Ciudad de Montilla
La velada estuvo marcada por el alto nivel artístico y la participación activa del público
El Teatro Garnelo acogió este sábado la gala final del 12º Festival de la Canción Ciudad de Montilla, en la que Andrea Cantillo, Paula López y Tako Gagnidze se alzaron con los primeros premios en sus respectivas categorías tras una velada marcada por el alto nivel artístico y la participación activa del público.
La cita, organizada por el Ayuntamiento de Montilla, en colaboración con la Asociación Pop Rock Montillano, contó como maestro de ceremonias con el periodista Manuel Bellido y reunió a quince finalistas procedentes de distintos puntos de Andalucía.
Ganadores por categoría
En la categoría Infantil, Andrea Cantillo logró el primer puesto; en Juvenil, se alzó con la victoria Paula López -una niña cordobesa que, desde que fue diagnosticada de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) con apenas 15 meses, ha encontrado en la música una aliada esencial para su desarrollo-; y en Adultos, Tako Gagnidze alcanzó el primer premio.
El público desempeñó un papel protagonista, otorgando sus reconocimientos a Andrea Cantillo, al dúo Marcos y Darío Montoro y a Tako Gagnidze.
Durante la deliberación del jurado -que combinó la valoración técnica y el respaldo en redes sociales- actuó el trío montillano Soncalson, formado por Antonio Bellido, Raúl Gómez y Rafael Ramírez.
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