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Participación ciudadana

Analizan con vecinos el borrador del Plan de Gestión del Riesgo por Sequía de Priego

El documento final será un instrumento clave para la anticipación, prevención y gestión de situaciones de escasez hídrica

Antonio Ramírez, técnico de Aeopas; Juan Ramón Valdivia, alcalde, y Encarnación Valdivia, gerente de Central de Aguas.

Antonio Ramírez, técnico de Aeopas; Juan Ramón Valdivia, alcalde, y Encarnación Valdivia, gerente de Central de Aguas. / R.C.C.

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

El Ayuntamiento de Priego y Central de Aguas, empresa pública encargada de la gestión del ciclo integral del agua en la localidad, han celebrado durante la mañana de este lunes un taller de participación ciudadana con el objetivo de dar a conocer los pormenores y analizar el borrador del Plan de Gestión del Riesgo por Sequía (PGRS), .

La sesión, que se ha desarrollado en el salón de actos del Centro de Iniciativa Empresarial, ha contado con la participación Antonio Ramírez, técnico de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), entidad encargada del desarrollo técnico del plan, cuya elaboración responde a la necesidad de dotar al municipio de herramientas eficaces de planificación ante un contexto climático cada vez más exigente.

El taller tiene como principal objetivo ofrecer información sobre el borrador del Plan de Gestión del Riesgo por Sequía y, al mismo tiempo, recoger aportaciones y sugerencias que permitan definir y consensuar las medidas y actuaciones necesarias para minimizar los efectos de estos episodios en el municipio.

Medidas específicas para cada escenario de riesgo

El documento establece un marco estructurado de actuación basado en la identificación de distintos escenarios de riesgo -normalidad, prealerta, alerta y emergencia-definidos a partir del estado de los recursos hídricos y de los indicadores de explotación del sistema. Para cada uno de estos escenarios se contemplan medidas específicas orientadas a garantizar el abastecimiento, minimizar las pérdidas y optimizar el uso del agua.

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El Plan de Gestión del Riesgo por Sequía se configura como un instrumento clave para la anticipación, prevención y gestión de situaciones de escasez. Para su desarrollo, Central de Aguas ha trabajado con la asistencia técnica Aeopas, que a su vez ha contado con el asesoramiento de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), aplicando la metodología del proyecto SeGuía, orientado a reforzar la capacidad de pequeñas y medianas poblaciones para afrontar episodios de sequía desde un enfoque técnico, preventivo y participativo.

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