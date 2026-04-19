Fiestas patronales
La Virgen del Sol sale a la calle en el pueblo de la solidaridad
La imagen de la patrona recibe los honores de la Guardia Civil y luce las medallas de Andalucía y del Ministerio del Interior
Adamuz vivió en la mañana de este domingo uno de los momentos más esperados del año, la salida procesional de su patrona, la Virgen del Sol, desde la parroquia de San Andrés. A las 9.30 de la mañana, el presidente de la cofradía, Baltasar Jiménez, entregó la medalla de la cofradía al cuerpo de la Guardia Civil tras su bendición. Asimismo, miembros de la directiva de la Archicofradía de la Virgen del Carmen de Rute hicieron entrega a la de la Virgen del Sol de unos escapularios. Además, miembros de la directiva de la cofradía de María Magdalena de Pedro Abad acompañaron a la patrona de Adamuz en la procesión.
Ocho miembros de la Guardia Civil escoltaban la imagen de María Santísima del Sol, que cruzó el cancel de la puerta de la iglesia llevada a rodillas de sus portadores, mientras la Benemérita le rendía honores. Tras ella, iban las autoridades civiles y eclesiásticas presididas por el alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno, quien se mostraba visiblemente emocionado.
Jornada primaveral
La procesión ha transcurrido en una mañana primaveral y en ella ha participado la banda sinfónica de Adamuz, que entonó la marcha Virgen del Sol, compuesta por uno de sus miembros, José Amil Sánchez.
Una vez en la iglesia, se le ofreció a la Virgen del Sol una eucaristía, en la que participaron decenas de fieles. La imagen lucía las medallas de Andalucía y del Ministerio del Interior concedidas a Adamuz por su solidaridad y la ayuda prestada durante la tragedia ferroviaria de enero.
- Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | Iván Ares logra la victoria en el tramo de Espiel
- Largas colas en el Ayuntamiento de Córdoba para obtener documentos para la regularización de inmigrantes
- Defienden en Roma que la Córdoba romana se fundó en el Parque Cruz Conde y no en el centro
- La taberna de Córdoba que conquistó a Ava Gardner y mantiene viva la cocina más tradicional: 'Es el rincón último de la autenticidad
- Julián Urbano asegura que en la Feria de Córdoba solo quedan 'dos huecos libres' y que con la repesca de casetas espera el 'lleno total
- Un hombre con alzheimer hiere a su pareja octogenaria en Ciudad Jardín
- El gobierno local de Córdoba se compromete a arreglar la plaza de La Corredera y a reponer las farolas tras las denuncias sobre su estado
- La Diputación de Córdoba inicia el segundo tramo de renovación de las conducciones de agua desde Iznájar