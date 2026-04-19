La Virgen del Sol sale a la calle en el pueblo de la solidaridad

Adamuz vivió en la mañana de este domingo uno de los momentos más esperados del año, la salida procesional de su patrona, la Virgen del Sol, desde la parroquia de San Andrés. A las 9.30 de la mañana, el presidente de la cofradía, Baltasar Jiménez, entregó la medalla de la cofradía al cuerpo de la Guardia Civil tras su bendición. Asimismo, miembros de la directiva de la Archicofradía de la Virgen del Carmen de Rute hicieron entrega a la de la Virgen del Sol de unos escapularios. Además, miembros de la directiva de la cofradía de María Magdalena de Pedro Abad acompañaron a la patrona de Adamuz en la procesión.

Ocho miembros de la Guardia Civil escoltaban la imagen de María Santísima del Sol, que cruzó el cancel de la puerta de la iglesia llevada a rodillas de sus portadores, mientras la Benemérita le rendía honores. Tras ella, iban las autoridades civiles y eclesiásticas presididas por el alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno, quien se mostraba visiblemente emocionado.

Jornada primaveral

La procesión ha transcurrido en una mañana primaveral y en ella ha participado la banda sinfónica de Adamuz, que entonó la marcha Virgen del Sol, compuesta por uno de sus miembros, José Amil Sánchez.

Una vez en la iglesia, se le ofreció a la Virgen del Sol una eucaristía, en la que participaron decenas de fieles. La imagen lucía las medallas de Andalucía y del Ministerio del Interior concedidas a Adamuz por su solidaridad y la ayuda prestada durante la tragedia ferroviaria de enero.