Fiestas patronales
La Virgen del Sol procesiona en Adamuz, el pueblo de la solidaridad
La imagen de la patrona recibe los honores de la Guardia Civil y luce las medallas de Andalucía y del Ministerio del Interior
Adamuz ha vivido esta mañana uno de los momentos más esperados del año, la salida procesional de su patrona, la Virgen del Sol, desde la parroquia de San Andrés. A las 9.30 de la mañana, el presidente de la cofradía, Baltasar Jiménez, ha entregado la medalla de la cofradía al cuerpo de la Guardia Civil tras su bendición. Asimismo, miembros de la directiva de la Archicofradía de la Virgen del Carmen de Rute han hecho entrega a la cofradía de la Virgen del Sol de unos escapularios. Además, miembros de la directiva de la cofradía de María Magdalena de Pedro Abad han acompañado a la patrona de Adamuz en la procesión.
Ocho miembros de la Guardia Civil han escoltado la imagen de María Santísima del Sol, que ha cruzado el cancel de la puerta de la iglesia llevada a rodillas de sus portadores, mientras la Benemérita le rendía honores. Tras ella, han ido las autoridades civiles y eclesiásticas presididas por el alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno, quien se ha mostrado visiblemente emocionado.
La procesión ha transcurrido en una mañana primaveral y en ella ha participado la banda sinfónica de Adamuz, que ha entonado la marcha Virgen del Sol, compuesta por José Amil Sánchez. Una vez en la iglesia, se le ha ofrecido una eucaristía, en la que han participado decenas de fieles. La imagen ha lucido las medallas de Andalucía y del Ministerio del Interior concedidas a Adamuz por la ayuda prestada durante la tragedia ferroviaria de enero.
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