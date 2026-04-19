La Virgen de Araceli baja desde su ermita y visita la iglesia del Carmen de Lucena

Lucena encumbra su primavera con el regreso de la Virgen de Araceli. La patrona, entre un calor sofocante y el pueblo mariano a sus pies, ha avanzado por la puerta de su santuario a las 15.00 horas y ha enfilado el camino hasta el municipio.

La romería de bajada ha comenzado al clarear el día, con los primeros peregrinos emprendiendo un trayecto de estreno con el nuevo sendero peatonal.

La misa de romeros, que ha empezado a las 11.30 horas, ha anticipado la aparición del templete de viaje. El nuevo equipo provisional de camarera, encabezado por María Dolores López Cibanto, junto a Manuel Espejo, José Luis Sánchez y Carmen Cabrera, ha ataviado a la patrona con el tradicional traje de camino, bordado en 2003 por el Taller de María, y el Niño Jesús ha visitado traje de terciopelo rojo. Coplas tradicionales han florecido en el ambiente, mientras la cuadrilla de Bernardo Roldán progresaba por el itinerario de costumbre, intercalado por los tramos de protagonismo de los devotos bajo el trono.

Romería de bajada de la Virgen de Araceli / Manuel González

En torno a las 19.00 horas, ha acontecido la recepción oficial de la Virgen de Araceli en la Puerta de la Mina, entre cohetes y con la presencia de la aracelitana mayor, Carmen Alba Delgado, y el grupo de damas.

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La conmemoración del 175 aniversario del patronazgo ha motivado la llegada de la Virgen de Araceli al templo de Nuestra Señora del Carmen, la iglesia que mayor tiempo acumulaba sin recibir a la patrona, desde 1998. Los vecinos de la feligresía han engalanado sus calles con motivos aracelitanos y festivos. Hasta el viernes, cuando la Virgen de Araceli será trasladada a San Mateo para las fiestas patronales, que se celebrarán entre el 1 y el 4 de mayo, la parroquia carmelitana ha organizado encuentros con los niños de Primera Comunión, una hora santa, la unción de los enfermos, la visita de Amara y de los colegios y una adoración nocturna.