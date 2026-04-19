Siguen subiendo los termómetros: una masa de aire "extraordinariamente cálida" deja en Córdoba temperaturas de más de 30 grados

Los termómetros siguen subiendo sin tregua y en Córdoba ya se siente un calor que recuerda al verano sin que ni siquiera hayamos entrado en el mes de mayo. De hecho ayer se superaron los 30 grados en la capital cordobesa similar a la que se vivirá este domingo. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología este verano adelantado no parece remitir, al menos en los próximos días. Hoy domingo se espera que las temperaturas sigan subiendo. Pero ¿es normal esta sensación térmica estival en primavera?

La Aemet ha explicado que este aumento considerable de temperaturas deja registros "por encima de lo normal". Esto se debe a que las masas de aire que se sitúan sobre España durante estos días son "extraordinariamente cálidas". En concreto, según ha explicado el organismo estatal en sus redes sociales, en los próximos días podrán alcanzar "temperaturas superiores a las más altas registradas entre 1991 y 2020 por estas fechas". Se trata de un fenómeno, el del calor de verano en abril que, no se repetía desde 2023.

Centrándonos en la previsión de este domingo en Córdoba, hoy se volverán a alcanzar los 30 grados en la ciudad y la mínima se mantiene estable, no bajando de los 11 grados. Los cielos se mantendrán despejados y el índice ultravioleta si sitúa hoy "muy alto". En la provincia, tendremos este domingo cielos con intervalos de nubes altas, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

La previsión del tiempo del domingo en Córdoba. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 30º, en Lucena entre 13º y 28º, en Pozoblanco entre 12º y 29º, y en Priego de Córdoba entre 12º y 28º.

El tiempo este lunes

La semana que comienza mañana, según ha anunciado la Aemet, también será "muy cálida para la época del año" en la que nos encontramos. Mañana lunes, 20 de abril, la previsión en la provincia es de cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables.

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Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 29º, en Lucena entre 13º y 27º, en Pozoblanco entre 12º y 29º, y en Priego de Córdoba entre 12º y 27º.