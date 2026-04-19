Motociclismo
Rugido clásico entre olivares: Baena celebra su 17ª Ruta de Motocicletas de Época
La 17ª Ruta de Motocicletas de Época 'Baena Oliva Virgen' reunió a más de noventa aficionados de distintos puntos de España, rindiendo homenaje a Juan Carlos de Prado, figura clave del motociclismo local
El sonido pausado de motores con historia volvió a abrirse paso entre caminos de campiña, carreteras secundarias y paisajes de olivar. Baena acoge este fin de semana la 17ª Ruta de Motocicletas de Época 'Baena Oliva Virgen', una cita ya consolidada en el calendario andaluz del motor clásico y que este año volvió a reunir a decenas de aficionados llegados de distintos puntos de España.
El evento, organizado por la asociación Clásicas de Baena, tiene esta edición además un marcado carácter emotivo al celebrarse como memorial en recuerdo de Juan Carlos de Prado, figura clave del motociclismo local, presidente y alma del club durante décadas.
Al frente de la organización, Antonio Lozano Tejero, natural de Albendín y veterano impulsor de iniciativas ligadas al mundo de las dos ruedas, repasa con orgullo una trayectoria que se remonta más de medio siglo atrás. “Con trece años participé ya en los comienzos del motoclub baenense. Desde entonces hemos vivido campeonatos, triales puntuables para Andalucía y muchas historias alrededor de la moto”
Una ruta sin prisas, entre patrimonio y gastronomía
Lejos de cualquier espíritu competitivo, la jornada vuelve a reivindicar el motociclismo clásico como experiencia de convivencia. “Aquí no hay competición ninguna. Aquí se trata de dar un paseo rodeados de olivos y degustar lo que nos gusta, nuestro vino y nuestra rica gastronomía”, resume Lozano.
El recorrido, de 76 kilómetros, discurre por parajes de la denominación de origen Baena, atravesando zonas de Castro del Río, Nueva Carteya y Cabra, para regresar posteriormente al municipio baenense. Una ruta diseñada pensando en la comodidad y seguridad de las motos veteranas, evitando grandes vías y priorizando carreteras tradicionales.
Durante el trayecto varias paradas. La primera, en el Cortijo La Cubana, donde los participantes reponen fuerzas con un refrigerio. Más tarde, escala en pleno centro de Cabra, en el Mesón San Martín, establecimiento muy vinculado históricamente al mundo del motor y que vuelve a recibir a la caravana con hospitalidad.
El homenaje a Juan Carlos de Prado
La llegada tendrá como escenario la bodega Nuestro Padre Jesús Nazareno, donde se vivirá uno de los momentos más sentidos de la jornada. Allí se brindará por la memoria de Juan Carlos de Prado, a quien ya se homenajeó en vida el pasado año y cuya ausencia sigue muy presente entre sus compañeros.
“Fue nuestro cuerpo y alma dentro de Clásicas de Baena”, afirma emocionado Antonio Lozano.
Tras ese acto, la comitiva se trasladara a la almazara de la familia Núñez, donde continuó la convivencia con comida, sorpresas y entrega de trofeos en un ambiente de hermandad.
Motos con alma y mucha historia
La concentración reunirá finalmente entre 90 y 100 motocicletas, además de varios coches clásicos invitados en esta edición. Entre las piezas más admiradas figuran dos motos inglesas protagonistas del cartel oficial, una máquina de 1941 y una BSA de 1962.
Junto a ellas pueden verse modelos nacionales, Vespas, motos checas y otros vehículos restaurados con esmero por sus propietarios.
Cada inscrito recibió además una bolsa conmemorativa muy ligada a la tierra: medio litro de aceite de oliva virgen extra, polo oficial, delantal de la denominación de origen, harina, bolígrafos y distintos recuerdos de la ruta.
Una cita que sigue creciendo
La 17ª Ruta Baena Oliva Virgen vuelve a demostrar que el motor clásico no entiende de edades ni fronteras. Participantes llegados de Madrid, Valladolid, Castellón, Jaén o Torredonjimeno repiten una vez más en una convocatoria que se gana la fidelidad de quienes la conocen.
Lozano quiere agradecer el apoyo institucional del Ayuntamiento de Baena, la colaboración de la Guardia Civil, la Diputación y el respaldo de patrocinadores y entidades locales.
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