Una nueva consulta en Pozoblanco ayuda a prevenir enfermedades de transmisión sexual

El Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC), en colaboración con el Hospital Universitario Reina Sofía, está desarrollando un proyecto innovador para mejorar la prevención y detección precoz de infecciones de transmisión sexual (ITS) en colectivos especialmente vulnerables. Se trata de la Consulta Integral de Diversidad y Prevención (Cidyp), una iniciativa que busca ofrecer una atención más accesible, coordinada y adaptada a las necesidades de estos pacientes. El proyecto surge desde el servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del ASNC, que lidera Juan José López en colaboración con su homóloga en el centro de la capital, Inmaculada Salcedo. Además, también cuenta con la participación de la gerente del ASNC, Carmen de la Cámara, y de la directora médica, Rocío Moyano.

«La consulta Cidyp tiene como objetivo proporcionar una atención integral que incluye la evaluación individual del riesgo, la revisión y actualización del calendario vacunal, el cribado de ITS y la educación sanitaria y sexual. Todo ello se realiza en un único espacio asistencial para evitar derivaciones múltiples y facilitar el acceso de los pacientes», explica Juan José López, que destaca de igual modo el modelo multidisciplinar de este proyecto. Así, especifica que «participan profesionales de Medicina preventiva, Enfermería, Atención Primaria, Trabajo Social y distintas especialidades hospitalarias, además de asociaciones que trabajan directamente con estos colectivos. Esta coordinación permite una captación activa de pacientes y un seguimiento más cercano». La derivación a esta consulta especializada se realiza a través de asociaciones comunitarias y también desde las propias consultas hospitalarias, especialmente desde ginecología, algo que «permite identificar situaciones de riesgo y ofrecer una respuesta más rápida, respetuosa y mejor adaptada a cada caso».

Además de la atención asistencial, el nuevo proyecto contempla una segunda fase de investigación que permitirá evaluar su eficacia, identificar carencias en el sistema y analizar el impacto en la detección precoz de infecciones y en la cobertura vacunal de la población atendida.

Confidencialidad

El responsable del servicio de Medicina Preventiva del ASNC detalla que «uno de los pilares esenciales del modelo es la confidencialidad, entendida como una condición imprescindible para generar confianza y facilitar el acceso real a la atención».

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Y si ese es uno de los pilares básicos del proyecto, no lo es menos la coordinación con Atención Primaria, algo «fundamental para garantizar la continuidad asistencial, el seguimiento y una intervención mantenida en el tiempo». Es por ello que el objetivo es que la consulta no funcione únicamente en Pozoblanco, sino también en las distintas zonas básicas de salud del norte de la provincia para facilitar el acceso al programa de esa población vulnerable a la que está dirigido.