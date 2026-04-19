Hinojosa del Duque vive una jornada festiva con el traslado de la Virgen de la Antigua Coronada

Hinojosa del Duque vive este domingo uno de los días más destacados del año con la romería de traslado de la patrona, la Virgen de la Antigua Coronada, desde su santuario y hasta la localidad, cuya llegada se produce al caer la noche. La imagen llegará a la plaza de la Catedral para entrar después en la parroquia de San Juan Bautista entre vítores, petaladas y fuegos artificiales.

El pregón de las fiestas fue el viernes y estuvo a cargo de Manuel Sánchez Maldonado. Durante el mismo tuvo lugar el estreno de la marcha Antigua Coronada por la Banda de Música, que estuvo dirigida por David Collado. El acto dio paso a dos jornadas festivas.

El sábado por la noche tuvo lugar la Velá, misa coincidente con el primer día de novena, y la procesión de las antorchas. Hoy, domingo, es la jornada de romería, que se inició al amanecer con los laudes. Ya a las 12.00 horas tuvo lugar la misa de romeros, en la que se produjo el relevo de hermanos mayores, la imposición de insignias a los hermanos que cumplen sus bodas de oro en la cofradía y de las medallas a los nuevos hermanos. La misa estuvo cantada por el coro del Santísimo Cristo de las Injurias y dio paso a la bajada de la Virgen de la Antigua hasta el Pozo de la Fuensanta para la bendición de los campos.

Traslado

A las cinco de la tarde se rezó el Santo Rosario y comenzó el traslado a hombros de la patrona hasta Hinojosa del Duque. Durante la puesta del sol llega la Virgen a la ermita del patrón, San Gregorio. La procesión discurre por varias calles hasta su entrada triunfal en la parroquia, con las agrupaciones musicales de Jesús Nazareno y Oración en el Huerto.

Mañana, lunes, es día festivo en Hinojosa y será la consagración del pueblo de Hinojosa a la patrona y la solemne procesión.