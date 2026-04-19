Critican la prisión preventiva del investigado por un atropello mortal en Puente Genil: "A Ortega Cano no le hicieron esto"

La defensa del investigado por un atropello mortal en Puente Genil (Córdoba), acontecido en noviembre de 2024, denuncia un "agravio comparativo" en la prisión provisional impuesta a esta persona, que lleva un año y tres meses privado de libertad a la espera de la celebración del juicio.

La Audiencia provincial de Córdoba ha denegado ahora su salida de la cárcel, después de que su abogado, Francisco Poyatos, recurriese en marzo pasado la negativa del juzgado de Instrucción número 2 de Puente Genil a dejarlo en libertad provisional. Por ello, la representación procesal avanza que volverá a solicitar la medida y recuerda que "a Ortega Cano no le hicieron esto".

El detenido tiene cuatro hijos (otra pequeña falleció) y, además, su pareja sentimental se encuentra embarazada en la actualidad y teme que el padre del bebé no llegue a conocerlo al nacer. Así, el abogado lamenta que "la Justicia distingue según quién cometa el delito".

Este individuo está siendo investigado por la presunta comisión de un homicidio imprudente, no doloso, el abandono del lugar del accidente y una conducción temeraria. La Guardia Civil le detuvo dos meses después de los hechos. Su defensa plantea la adopción de medidas alternativas a la privación de libertad, alegando que está demostrado su arraigo en Córdoba y que su familia depende económicamente de él.