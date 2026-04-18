Nace en Montilla la asociación Acosent para promover el cuidado y el "acompañamiento con sentido"

El Ayuntamiento de Montilla ha acogido este sábado la presentación en sociedad de la nueva asociación Acosent (Acompañamiento con Sentido), un colectivo que ha iniciado "con gran respaldo social" su andadura, aseguran, con el objetivo de "promover la cultura del cuidado y el acompañamiento".

La nueva entidad nace impulsada por un grupo de profesionales del ámbito sanitario y social, con la intención de "sensibilizar a la población sobre la importancia del acompañamiento, especialmente en situaciones de enfermedad avanzada o procesos vitales complejos", así como ofrecer "apoyo emocional tanto a personas afectadas como a sus cuidadores".

Entre las primeras líneas de actuación, la asociación contempla la organización de charlas divulgativas mensuales abiertas a la ciudadanía, centradas en aspectos como el testamento vital o la voluntad anticipada, así como la creación de espacios de encuentro para grupos de duelo y formación en acompañamiento.

Presentación de la asociación Acosent en Montilla. / CÓRDOBA

Asimismo, a medio y largo plazo, se plantea la creación de una red de voluntariado que permita ofrecer apoyo directo a quienes lo necesiten. En representación municipal, el teniente de alcalde Valeriano Rosales, destacaba ante los medios de comunicación que “Montilla está hoy de enhorabuena con la creación de esta asociación, formada por personas con conocimiento y vocación que quieren aportar a la ciudadanía”, poniendo en valor la importancia de este tipo de iniciativas que refuerzan el tejido asociativo local y contribuyen a avanzar hacia un modelo de ciudad más solidaria y comprometida con el bienestar emocional de sus vecinos y vecinas.

La presidenta del colectivo de Acosent, Mª Luisa Hidalgo, ha subrayado que “promover la cultura del cuidado y del acompañamiento es fundamental desde la base, desde los colegios hasta el conjunto de la sociedad”, destacando además la importancia de “sensibilizar y formar a la ciudadanía para saber acompañar en momentos difíciles”.

Por su parte, Rosa Villatoro, representante del colectivo, ha explicado que el proyecto surge “de una necesidad detectada no solo en Montilla, sino en la sociedad en general”, señalando que el objetivo principal es “estar al lado de las personas, acompañarlas y asesorarlas desde un enfoque humano”, sin sustituir la labor de los servicios sanitarios públicos.

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Con esta presentación, Acosent inicia su actividad en Montilla con el propósito de convertirse en un referente en el acompañamiento emocional y social, trabajando para hacer de la localidad una “ciudad compasiva”, tal y como plantean sus impulsoras.