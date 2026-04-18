Lucena estrena un itinerario peatonal de seis kilómetros que conecta el casco urbano con la Sierra de Aras

Un itinerario peatonal completo ya conecta el casco urbano de Lucena y la cumbre de la Sierra de Aras. El estreno simbólico de este trayecto de seis kilómetros por parte del Ayuntamiento, la Diputación de Córdoba y la cofradía de la Virgen de Araceli se produce un día antes de la romería de bajada de la patrona de Lucena, la jornada de máxima afluencia y tránsito de devotos y peregrinos y que se desarrollará este domingo. La Diputación provincial ha invertido 750.000 euros en una obra de gran magnitud que amplía y repara las dos actuaciones parciales acometidas en 2001 y 2006. La empresa Mezclas Bituminosas inició oficialmente los trabajos en julio del 2025.

El proyecto consistía en la ampliación del acerado en el margen derecho desde el enlace con la Ronda Sur, combinando principios de accesibilidad universal y seguridad vial. La Diputación, en una obra consensuada con el Consistorio, y demandada por la administración local desde hace numerosos años, ha esgrimido factores como el ejercicio físico y el uso religioso, turístico, cultural y natural para destacar su importancia. A partir de la bifurcación, en el tramo final, el recorrido prosigue por el sector de subida, incrementándose la señalización horizontal.

Romería de bajada

A principios de este año, Ayuntamiento y Diputación expresaron el objetivo compartido de finalizar los trabajos antes del penúltimo domingo de abril, fecha histórica de la romería de bajada. La obra ha exigido diversas expropiaciones de terrenos y retirada de determinada arboleda. El sendero acaba enlazando con los caminos accesibles implantados en la explanada anterior y en el interior del templo. El itinerario garantiza una anchura mínima de 1,5 metros.

El alcalde, Aurelio Fernández, y el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, tal y como habían prometido, han emprendido este sábado a pie la subida a la Sierra de Aras a través del nuevo itinerario, acompañados de algunos concejales del gobierno municipal. En el santuario, una delegación de la junta de gobierno de la hermandad aracelitana ha recibido a las autoridades locales y provinciales.

Recorrido a pie

Aurelio Fernández manifestó que la Diputación “siempre” muestra su predisposición “para colaborar e ir mejorando el día a día” de Lucena. Por su parte, Salvador Fuentes admitió la dureza del “primer kilómetro” y expresó su satisfacción por observar cómo “los lucentinos desde muy temprano van a ver a su Virgen”. Finalmente, el hermano mayor de la cofradía, Gregorio Espejo, agradeció a ambas instituciones “el gran esfuerzo” realizado hasta concluir “unas obras que han quedado espectaculares” y que comportan “un pasito más” en el propósito de “acercar más” a la Virgen a su pueblo.