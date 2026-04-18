Sucesos
La Policía Nacional interviene material peligroso a ultras en La Carlota antes de la final de Copa del Rey
Identificadas 91 personas e intervenidos cuchillos y palos en el dispositivo de la Copa del Rey
Agentes de la Policía Nacional, dentro del dispositivo especial con motivo de la final de la Copa del Rey que se ha establecido en Sevilla y su entorno, han intervenido numeroso material peligrosos a grupos ultra que se desplazaban a la capital hispalense. En la autovía A4, en las inmediaciones del municipio de La Carlota (Córdoba), han sido identificadas 91 personas y se han incautado gran cantidad de objetos contundentes, entre ellos cuchillos, palos, una funda de pistola, cadenas y pasamontañas.
La intervención tuvo lugar en torno a las 21.30 horas de este viernes en la autovía A4 en dirección a Sevilla, cuando los agentes detectaron dos autobuses de hinchas radicales procedentes de Madrid, motivo por el cual procedieron a interceptar ambos vehículos.
91 identificados
Durante la intervención se identificó a 91 personas y se levantaron actas por infracción a la Ley del Deporte y de Seguridad Ciudadana tras incautarse numeroso material contundente y peligroso, que previsiblemente pudiera haber sido utilizado para enfrentarse a otros aficionados rivales.
Entre el material intervenido se detectó una funda de pistola y 26 palos de madera que simulaban banderas y que estaban escondidos en uno de los autobuses, mientras que en el otro requisaron un bucal, numerosos pasamontañas, dos cadenas, un cuchillo, sprays de pintura, así como otros 25 palos de madera.
Las intervenciones se enmarcan dentro del dispositivo integral que, con 1.600 agentes, se lleva a cabo tanto en la ciudad de Sevilla, como en los puntos desde los que se trasladan los aficionados, los lugares de llegada y las rutas de desplazamiento.
Una caja cargada con 95 barras de hierro en Sevilla
Durante la noche de hoy, en la ciudad de Sevilla se llevaron a cabo identificaciones y controles a aficionados ultras procedentes de las ciudades de los equipos que disputarán el encuentro de este sábado, a los que se intervino material contundente escondido en turismos y en furgonetas, destacando la incautación de una caja cargada con 95 barras de hierro.
Además, se han incautado otros objetos peligrosos que pudieran ser utilizados para cometer agresiones y elementos de defensa como chalecos,12 cascos, 1 puño americano, 31 bengalas, 19 lanza-bengalas, 2 navajas, 3 protectores bucales, sprays de gas pimienta, camisetas con simbología ultra, cientos de guantes de moto con protecciones, pasamontañas y un chaleco antipinchazos.
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