Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Regularización de inmigrantesAceite de olivaDirecto Rally Sierra MorenaAntonio RepulloSelección españolaCCFForo ConectaSenderismoFeriaEl tiempo
instagramlinkedin

Sucesos

La Policía Nacional interviene material peligroso a ultras en La Carlota antes de la final de Copa del Rey

Identificadas 91 personas e intervenidos cuchillos y palos en el dispositivo de la Copa del Rey

Palos, cadenas y otros materiales incautados a ultras en La Carlota.

Palos, cadenas y otros materiales incautados a ultras en La Carlota. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Agentes de la Policía Nacional, dentro del dispositivo especial con motivo de la final de la Copa del Rey que se ha establecido en Sevilla y su entorno, han intervenido numeroso material peligrosos a grupos ultra que se desplazaban a la capital hispalense. En la autovía A4, en las inmediaciones del municipio de La Carlota (Córdoba), han sido identificadas 91 personas y se han incautado gran cantidad de objetos contundentes, entre ellos cuchillos, palos, una funda de pistola, cadenas y pasamontañas.

La intervención tuvo lugar en torno a las 21.30 horas de este viernes en la autovía A4 en dirección a Sevilla, cuando los agentes detectaron dos autobuses de hinchas radicales procedentes de Madrid, motivo por el cual procedieron a interceptar ambos vehículos.

91 identificados

Durante la intervención se identificó a 91 personas y se levantaron actas por infracción a la Ley del Deporte y de Seguridad Ciudadana tras incautarse numeroso material contundente y peligroso, que previsiblemente pudiera haber sido utilizado para enfrentarse a otros aficionados rivales.

Entre el material intervenido se detectó una funda de pistola y 26 palos de madera que simulaban banderas y que estaban escondidos en uno de los autobuses, mientras que en el otro requisaron un bucal, numerosos pasamontañas, dos cadenas, un cuchillo, sprays de pintura, así como otros 25 palos de madera.

Las intervenciones se enmarcan dentro del dispositivo integral que, con 1.600 agentes, se lleva a cabo tanto en la ciudad de Sevilla, como en los puntos desde los que se trasladan los aficionados, los lugares de llegada y las rutas de desplazamiento.

Material intervenido en el dispositivo policial de la final de la Copa del Rey.

Material intervenido en el dispositivo policial de la final de la Copa del Rey. / CÓRDOBA

Una caja cargada con 95 barras de hierro en Sevilla

Durante la noche de hoy, en la ciudad de Sevilla se llevaron a cabo identificaciones y controles a aficionados ultras procedentes de las ciudades de los equipos que disputarán el encuentro de este sábado, a los que se intervino material contundente escondido en turismos y en furgonetas, destacando la incautación de una caja cargada con 95 barras de hierro.

Noticias relacionadas

Además, se han incautado otros objetos peligrosos que pudieran ser utilizados para cometer agresiones y elementos de defensa como chalecos,12 cascos, 1 puño americano, 31 bengalas, 19 lanza-bengalas, 2 navajas, 3 protectores bucales, sprays de gas pimienta, camisetas con simbología ultra, cientos de guantes de moto con protecciones, pasamontañas y un chaleco antipinchazos.

TEMAS

  1. Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | El tramo de calificación abre la competición
  2. El Pleno de Córdoba da luz verde definitiva a la ampliación del hospital San Juan de Dios para construir un nuevo edificio en la cota superior del actual aparcamiento
  3. El tramo urbano del Rally Sierra Morena obliga a cerrar Vallellano este viernes: horarios y accesos restringidos en Córdoba
  4. Córdoba exige a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que cumpla con las obras pendientes para evitar inundaciones
  5. Mapa de las cámaras de Córdoba: el Ayuntamiento instala los nuevos dispositivos para controlar el tráfico en la ciudad
  6. El espectáculo del Rally Andalucía Sierra Morena arranca en Las Tendillas
  7. El hospital Reina Sofía rinde homenaje a sus 28.363 profesionales en la gala por su 50 aniversario en Córdoba
  8. Defienden en Roma que la Córdoba romana se fundó en el Parque Cruz Conde y no en el centro

La cofradía de la Morenita de Rute abre su casa museo tras años de obras

La cofradía de la Morenita de Rute abre su casa museo tras años de obras

La Policía Nacional interviene material peligroso a ultras en La Carlota antes de la final de Copa del Rey

La Aemet avisa: Córdoba se abona ya al calor con una primavera con temperaturas "extremas" y más propias de otra estación

Senderismo en Córdoba: una travesía por la campiña entre huellas romanas y aves esteparias

Senderismo en Córdoba: una travesía por la campiña entre huellas romanas y aves esteparias

El cordobés Miguel Moreno reabre su historia con 'Carmen' en Granada

El cordobés Miguel Moreno reabre su historia con 'Carmen' en Granada

Tres alumnas del IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez logran el primer puesto de Andalucía en el Young Business Talents

Tres alumnas del IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez logran el primer puesto de Andalucía en el Young Business Talents

‘Empléate con la Diputación de Córdoba’: más de 30 instituciones y empresas presentan 600 oportunidades de empleo

‘Empléate con la Diputación de Córdoba’: más de 30 instituciones y empresas presentan 600 oportunidades de empleo

Adamuz tendrá un nuevo observatorio astronómico: así es el nuevo proyecto de turismo de estrellas en Sierra Morena

Adamuz tendrá un nuevo observatorio astronómico: así es el nuevo proyecto de turismo de estrellas en Sierra Morena
Tracking Pixel Contents