Hilo, tiempo y paciencia: cerca de 500 artesanas se reúnen en Puente Genil en el 22º Encuentro de Encajeras de Bolillo

El 22º Encuentro de Encajeras de Bolillo ha reunido este año a cerca de 500 artesanas procedentes de distintos puntos de España, consolidándose como una de las citas más importantes dedicadas a esta tradición. La mayoría de las participantes han llegado desde Andalucía, especialmente de las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga y Jaén, aunque también se ha contado con representación de Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha.

La edición de este año ha experimentado un notable crecimiento, con aproximadamente 200 participantes más que en la convocatoria anterior. Además, el evento ha contado con un total de 13 puestos de venta especializados en piezas y materiales necesarios para el desarrollo del encaje de bolillos, lo que ha contribuido a dinamizar la jornada tanto a nivel artesanal como comercial.

Novedades y aumento de participación

Entre las principales novedades, se han presentado originales creaciones como mantoncillos elaborados con bolillos, además de mantillas y paraguas decorativos que han despertado gran interés entre el público asistente por su delicadeza y creatividad.

Encuentro de bolillos en Puente Genil. / VIRGINIA REQUENA / COR_EXTERNAS

Por primera vez, el encuentro ha incorporado una propuesta conjunta con la actividad conocida como la huevada, organizada por la Hermandad de San Marcos. Esta iniciativa ha permitido ofrecer servicio de barra a las participantes, generando un ambiente de convivencia entre tradición artesanal y gastronomía popular.

El Ayuntamiento ha coordinado ambas actividades, que se han desarrollado bajo una carpa de 1.200 metros cuadrados instalada en la caseta municipal, garantizando así un espacio amplio y adecuado para el desarrollo del evento.

El acto de clausura ha contado con la presencia del alcalde, Sergio Velasco; la presidenta de la asociación organizadora, María Gorriz; Loli Jiménez; la diputada de Recursos Humanos, Tatiana Pozo y los concejales María Delgado, Asunción César y Rafael Ruiz, quienes han destacado el valor cultural y social de este encuentro, así como su creciente proyección.

El alcalde de Puente Genil ha señalado que "ha sido un acierto traer el encuentro al mes de abril" y ha asegurado que "se nota en el aspecto de la carpa". Asimismo, ha destacado que «conseguimos que quienes nos visitan conozcan Puente Genil, visiten restaurantes y comercios, y es un aliciente para que vuelvan a venir».

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Por último, Velasco ha felicitado a la asociación organizadora, subrayando que «defiende con pasión los intereses de Puente Genil y, al mismo tiempo, lucha contra la soledad con actividades dirigidas a unas 200 mujeres. Su presidenta es un ejemplo de esas mujeres que rompen barreras».