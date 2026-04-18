Diecisiete pasos y más de 300 niños participan en el certamen infantil de Cabra

Cabra ha vuelto este sábado a demostrar que su Semana Santa tiene futuro. La plaza de España se ha convertido en el epicentro de la ilusión cofrade con la celebración del certamen Pasos infantiles, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y la Agrupación General de Hermandades y Cofradías, que ha reunido 17 pasos y 313 pequeños en torno a una de las actividades de gran arraigo en la ciudad y con la que se busca garantizar el relevo generacional.

Desde las 17.30 horas han comenzado a concentrarse los participantes, muchos de ellos ataviados con túnicas, mantillas o capirotes, reproduciendo con notable fidelidad los elementos propios de los desfiles procesionales.

Acompañados por familiares y numerosos vecinos, los pequeños cofrades han ultimado detalles antes de iniciar un recorrido que ha discurrido por algunas de las principales calles del centro. El desfile ha arrancado a las 18.00 horas en un ambiente marcado por el sonido de tambores y cornetas.

Niños en la Semana Santa Chiquita de Cabra. / José Moreno

Los pasos, elaborados en muchos casos de forma artesanal, han evidenciado el trabajo previo de semanas.

Costaleros en miniatura, cuerpos de acólitos y pequeñas bandas de música dieron forma a una comitiva que no ha dejado indiferente al público congregado.

Tras la llegada a la iglesia de los Remedios, todos los grupos han recibido un diploma acreditativo en reconocimiento a su participación y disfrutaron de una merienda compartida. Antes, el viernes 17, tuvo lugar en el Cinestudio Municipal Antonio Espinar Arcos la entrega de los premios del concurso escolar de dibujo y pintura para la elección del cartel de esta edición, cuya autora es la alumna Julia Vera Muñoz, de 5º de Primaria del Carmen de Burgos.

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Después, ha tenido lugar el pregón de la Semana Santa Infantil, que ha corrido a cargo de alumnos del CEIP Andrés de Cervantes.