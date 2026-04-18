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La cofradía de la Morenita de Rute abre su casa museo tras años de obras

El inmueble consta de dos plantas en las que se guardan los enseres actuales e históricos de la centenaria hermandad

Las autoridades recorren el interior de la casa museo.

Las autoridades recorren el interior de la casa museo. / Manuel Padilla

Manuel Padilla

La cofradía de María Santísima de la Cabeza Coronada de Rute ha inaugurado su casa museo tras su adquisición y reforma. Se trata de una casa solariega en la calle Fresno que la cofradía compró en 2018 y que ha contado en estos años con un proceso de restauración y consolidación del edificio en el que han intervenido instituciones como la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento.

Contenidos cofrades

Este museo viene a sumar contenidos cofrades a la red museística de Rute, centrada en su tradicional industria agroalimentaria. La planta baja de la casa museo alberga cuadros de la Virgen de la Cabeza, litografías e imágenes de la coronación canónica y coronación popular. El salón del trono está dedicado al ajuar de la Virgen y las piezas litúrgicas. Además, hay un despacho para secretaría. La planta superior cuenta con una sala de juntas en la que se exponen el manto blanco de la Virgen de la Cabeza, actualmente en restauración con el apoyo de Diputación y que se ha sustituido por el manto rojo de letanías, así como estandartes históricos y ajuar que data del siglo XVIII.

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