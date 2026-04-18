La Aemet avisa: Córdoba se abona ya al calor con una primavera con temperaturas "extremas" y más propias de otra estación

En Córdoba no hay término medio: o frío o calor y, aunque el 40 de mayo aún está lejos, las temperaturas que se están registrando en plena primavera en Córdoba son más propias del verano. ¿Obligará el cambio climático a cambiar el refrán? La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de que el mes de abril registra temperaturas máximas "más propias de junio e incluso de julio y agosto" y que estas, en la recta final de esta semana serán "significativamente por encima de lo normal para la época del año".

De hecho, el organismo estatal ya ha adelantado que esta tendencia no es algo puntual sino que "la situación continuará así al menos en la primera mitad de la próxima semana".

En concreto, la Aemet espera que los termómetros lleguen hoy a los 29 grados y que no bajen de los 11 grados. Serán unas temperaturas similares a las del día de ayer, cuando se registraron en el observatorio del aeropuerto de Córdoba 29,3 grados durante la tarde y la mínima se quedó en 10,6 a primera hora de la mañana. De hecho, antes de las 9 de la mañana el termómetro en este enclave marca ya más de 17 grados en un sábado que, por lo tanto, será caluroso.

El tiempo este sábado en Córdoba. / CÓRDOBA

En la provincia, el pronóstico de la Aemet para este sábado es de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur en la Subbética por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 29º, en Lucena entre 13º y 27º, en Pozoblanco entre 12º y 29º, y en Priego de Córdoba entre 12º y 27º.

El tiempo este domingo

Mañana domingo, 19 de abril, la Aemet prevé pocos cambios en Córdoba y provincia. Tendremos cielos con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.

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Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 30º, en Lucena entre 13º y 28º, en Pozoblanco entre 12º y 29º, y en Priego de Córdoba entre 12º y 28º.