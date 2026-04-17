Obras
El tribunal administrativo resolverá la rescisión del contrato del comedor del colegio Antonio Machado de Lucena
El Ayuntamiento lucentino confía en finalizar las obras del centro escolar mediante un contrato menor para cumplir con los plazos
Un recurso interpuesto por la empresa Ventanas Almería 03, adjudicataria de la obra del comedor del colegio Antonio Machado de Lucena, demorará unos dos meses la resolución definitiva del contrato promovida por el Ayuntamiento. Desde el Consistorio han remitido al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales las alegaciones pertinentes y muestran optimismo en un dictamen favorable del órgano autonómico.
Paralelamente, la concesionaria continúa realizando trabajos en el centro educativo, aunque "ya van a finalizar", indicó la edil de Educación, Miriam Ortiz, quien añadió que aún deben emitirse ciertas certificaciones y cursar los correspondientes abonos. El gobierno local reitera que "agiliza al máximo los trámites" tras ordenar la anulación del contrato al apreciar quebrantamientos de plazos y material.
Un contrato menor como solución
Una vez termine de realizar los trabajos actuales la empresa externa, "nos permitirá saber qué paso damos a continuación", confiando la concejala popular en canalizar la conclusión de la obra mediante un contrato menor al objeto de reducir tiempo.
El Ayuntamiento otorgó esta obra por 159.000 euros, IVA aparte, y a final de febrero anunció la resolución por "incumplimientos graves". El Ayuntamiento aspira a trasladar este servicio al propio centro en el comienzo del próximo curso escolar.
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