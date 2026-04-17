Tres alumnas del IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez logran el primer puesto de Andalucía en el Young Business Talents

Las estudiantes de segundo de Bachillerato del IES Francisco de los Ríos de Fernán Núñez (Córdoba) Mar López, Isabel Ruiz Ariza y Fátima Jiménez, con el respaldo de su profesora de Economía, la también fernannuñense Ana María Miranda, han quedado las primeras de Andalucía y quintas de España en la decimoquinta final nacional del Young Buniness Talents, la mayor competición de simulación empresarial organizada por Abanca y Praxis MMT, que se ha celebrado este viernes de manera presencial en Madrid.

En dicha competición, un equipo del IES Comuneros de Castilla en Burgos, ha resultado el ganador. Las vencedoras han logrado gestionar de la manera más eficiente su empresa virtual del sector de la alimentación, especializada en productos lácteos, y obtener la mayor rentabilidad posicionando a su compañía con los mejores resultados económicos frente al resto de participantes.

Fátima Jiménez, Mar López e Isabel Ruiz Ariza. / CÓRDOBA

Un gran recompensa

Para las tres estudiantes del equipo del IES Francisco de los Ríos y su profesora, más que la recompensa económica, ha supuesto "una enorme alegría" haber logrado ser reconocidas como el mejor equipo de Andalucía y el quinto de España, entre los aspirantes de más de 400 centros educativos de toda España.

Además, el equipo de Fernán Núñez ha alcanzado el primer puesto en la prueba disputada en el apartado concreto de mercados, frente a otros cuatro grupos competidores, destacan estas tres aspirantes a futuras empresarias fernannuñenses, por lo que en total, han recibido 300 euros por uno de los premios y 150 euros, por el otro.

En la final de esta competición también han participado otros cuatro equipos de la provincia de Córdoba, de los IES Gran Capitán de Córdoba, Antonio María Calero (Pozoblanco), Ategua (Castro del Río) y Luis Carrillo de Sotomayor (Baena).

Fátima Jiménez, Mar López e Isabel Ruiz Ariza. / CÓRDOBA

Fases previas

El segundo puesto de la competición nacional ha sido para cuatro estudiantes de 4º de ESO del IES Ordes en La Coruña, mientras que el tercer lugar lo han ocupado cuatro alumnos de 2º de Bachillerato del Colegio Samaniego, en Alcantarilla, Murcia. Y en cuarta posición se han clasificado otros tres jóvenes del IES Ordes (La Coruña) estudiantes de 1º de Grado Medio.

Durante la final del certamen, los más de 300 equipos finalistas, estudiantes de la ESO, Bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio o superior, se han convertido en auténticos directivos, viviendo en primera persona la gestión de una empresa, al tener que dirigir su propia compañía virtual con el uso de un avanzado simulador de gestión empresarial que les ha enfrentado a situaciones reales que se viven dentro de una compañía, como cambios en la demanda, fluctuaciones de precios o decisiones de la competencia. A lo largo de la jornada, los equipos han tenido que analizar datos, definir estrategias y tomar decisiones en tiempo real con el objetivo de lograr la mayor rentabilidad posible y posicionarse como la empresa más competitiva del mercado.

El camino hasta esta final nacional arrancó en noviembre de 2025 con la participación de un total de un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios de 406 centros docentes de toda España y solo los mejores equipos han conseguido una plaza en la final. Los estudiantes han tenido que competir desde las aulas en diferentes fases 'on line' con la ayuda de sus profesores, así han podido vivir en primera persona una experiencia de laboratorio sin riesgos, para conocer desde dentro la gestión empresarial.