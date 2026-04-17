El termómetro sigue subiendo en Córdoba y la Aemet avisa de una "semana muy cálida" con posible récord histórico de temperatura

El termómetro sigue sin dar tregua en Córdoba y provincia, aunque 'lo peor' está aún por llegar. Ayer jueves se registraron 29 grados por la tarde en la estación que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene en el aeropuerto cordobés, y la previsión es de que las temperaturas sigan subiendo tanto hoy viernes como en los próximos días.

En el horizonte, 32 grados a la sombra en la penúltima semana de abril, por lo que la Aemet ha lanzado un aviso, con una previsión climatológica para lo que queda de mes de abril. El instituto oficial asegura que "la semana del 20 al 26 de abril será muy cálida para la época del año en la mayor parte del país". Además, durante todo lo que llevamos de mes, exceptuando finales de la pasada semana y comienzos de la actual, las temperaturas han sido "altas para la época". En próximos días, serán "extraordinariamente altas" y podrían alcanzar "valores récord para estas fechas".

Cambio de armario y de actitud

Y el informe de la Aemet continúa en términos similares en el análisis más andaluz: "Se esperan temperaturas notablemente más altas de lo normal para esta época del año, especialmente las máximas que serán más propias de principios de verano. En los valles del Guadiana y Guadalquivir se esperan este fin de semana temperaturas máximas por encima de 30ºC". Así que vayan abandonando cualquier esperanza, cerrando a cal y canto el altillo con mantas, edredones, colchas de verano y braseros, y sacando del armario las camisas de mangas cortas y los sombreros de paja. Un cambio de ropas y de actitud.

Así las cosas, y centrándonos en el pronóstico para hoy viernes, 17 de abril, la Aemet espera para Córdoba y provincia cielos nubosos con nubes altas. Temperaturas en general con pocos cambios, localmente máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 29º, en Lucena entre 13º y 26º, en Pozoblanco entre 11º y 28º, y en Priego de Córdoba entre 12º y 26º.

El tiempo este sábado

Mañana sábado, 18 de abril, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de componente sur en el sureste por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 29º, en Lucena entre 14º y 27º, en Pozoblanco entre 12º y 29º, y en Priego de Córdoba entre 12º y 27º.