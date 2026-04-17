‘Superstar’, el musical que llega este viernes a Palma del Río con tres pases y para el que ya no hay entradas

"Como una gran familia". Así se definen los miembros de la asociación cultural Palma Superstar, creada expresamente para preparar un espectáculo de dos horas de duración que llega este viernes 17 y sábado 18 al Teatro Coliseo de Palma del Río. María Ruiz Velasco es la directora del proyecto y cuenta que llevan "año y medio preparando este espectáculo. El año pasado ya ofrecimos una previa con un concierto y este año sí que sí, vamos con el musical completo". Son 80 personas en el escenario, entre las que se encuentran músicos, bailarines, actores, actrices, cantantes, y muchos de ellos sin ser profesionales.

Para muchos ha sido una experiencia nueva donde incluso no se conocían porque gran parte del elenco se ha ido incorporando en los numerosos y largos ensayos. David Tubío, quien protagoniza a Jesús en el musical, explica que es "nuestra versión de Jesucristo Superstar, el musical que conoce todo el mundo y que en su día hizo famoso en España Camilo Sesto", pero con arreglos y versiones propios.

Superstar es uno de esos proyectos bonitos que sale de la unión de muchas personas y que ha ilusionado no solo a los aficionados sino también a los profesionales. Rosaura y Lidia Rodríguez llevan más de veinticinco años con la compañía Arrempuja Teatro en Palma del Río y cuentan que "nos han salido posibilidades de irnos fuera en alguna que otra ocasión, pero siempre hemos querido quedarnos en Palma del Río porque creemos en la cultura y creemos en el arte y después de tanto tiempo es la primera vez que nos alegramos de habernos quedado". Rosaura y Lidia son las directoras de interpretación del proyecto, donde han visto crecer a muchísimos aficionados en un espectáculo que no tiene precedentes en la historia de la ciudad.

Miembros dle elenco, en uno de los útlimos ensayos del musical 'Superstar'. / J. Muñoz

Dos sesiones durante este viernes 17 y sábado 18 de abril que tuvieron que ser ampliadas con una tercera sesión que se ofrecerá también en la tarde del sábado para ver este musical inspirado en la vida de Jesucristo y para el que no hay ni una entrada disponible. Superstar es el resultado de muchas manos unidas, de horas de ensayo, de risas, de llantos, pero sobre todo de pasión. María Ruiz confiesa estar tranquila: "Aunque parezca difícil, estoy tranquila, porque nosotros hemos trabajado muchísimo, hemos echado muchísimas horas" en ensayos maratonianos de tres y cuatro horas.

Un ejercicio de superación para el elenco del musical

Rosa María Ruiz, la directora de coreografía del musical, ha expresado que "ha sido un crecimiento personal y artístico" y destaca "artísticamente el crecimiento y la evolución bestial que ha tenido la mayoría de los que estamos aquí que no somos profesionales". Muchos de ellos "han cambiado el ‘no puedo’ o ‘me da vergüenza’ por el ‘lo estoy haciendo’, y lo han hecho", expresando Rosa María esa superación personal de todo el elenco que forma parte de este espectáculo donde se han encontrado "cómodos", según sus propios testimonios.

Los cien han disfrutado y están disfrutando con todo el proceso y están deseando que los privilegiados que tienen entrada puedan verlo este fin de semana. Se definen como "una gran familia" que no solo se ha visto en los ensayos, también en convivencias y en encuentros. Cuentan entre el elenco con el párroco de San Francisco, Fernando Luján, que expone cómo se ha adaptado la obra "a nuestra fe católica" y se exponen "los últimos días de Jesucristo desde una perspectiva actual, en nuestra vida cotidiana y en este momento de la historia en concreto".

Reivindican la apertura de la escuela de artes libres

Para Rosaura y Lidia, directoras de interpretación, es "muy bonito encontrar a tanta gente que les una algo en común, que no tienen nada que ver unos con otros", y dice que se ha convertido "en una terapia" el trabajo en este proyecto. También han reivindicado la apertura "de la escuela de artes libres aquí en Palma del Río para que haya baile, canto, teatro...", porque lo creen necesario.

El origen de todo esto fue la unión de un grupo de personas a las que les gusta "cantar y bailar", como explica Antonio García, presidente de la asociación. "Se ha montado un musical que merece la pena, y lo mejor de todo es la familia y el ambiente que se ha creado. Ojalá la gente detecte eso", ha expresado el presidente, quien también apuesta por que todo salga bien y no haya fallos.

Noticias relacionadas

Superstar se estrena en el Teatro Coliseo de Palma del Río este viernes 17 de abril a las 20.30 horas. El sábado habrá dos pases más, uno a las 17.00 y otro a las 20.30.