Los socialistas cordobeses piden centrarse en la descontaminación de La Colada

La candidata del PSOE por Córdoba a las elecciones andaluzas del 17 de mayo y alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, ha reivindicado la necesidad de "centrarnos en el tema de la potencia eléctrica y, por supuesto, en reducir la contaminación" del embalse de La Colada. Contestaba así a las preguntas de los periodistas sobre la decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de rechazar el proyecto modificado para la conexión de la presa con las redes de abastecimiento que la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdobapresentaron el pasado mes de diciembre.

Acompañada por la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y por otros candidatos y cargos socialistas de la zona, Silvia Mellado ha visitado este viernes la Feria Agroganadera y Agroalimentaria de Los Pedroches, que se celebra en Pozoblanco. Allí ha expuesto que "hay que recordar que fue el Gobierno de España el que invirtió de forma extraordinaria y urgente para tener agua en nuestras casas. No se puede permitir gastar dinero público doble, que es lo que se pretende con el proyecto de la Junta de Andalucía".

María Jesús Montero, por su parte, ha defendido que, gracias a su "mediación" cuando formaba parte del Gobierno de España, se ha garantizado el que el norte de la provincia de Córdoba tendrá "mayor capacidad eléctrica", la necesaria para su desarrollo.

Capaz de ganarle las elecciones a Juanma Moreno

En clave electoral, María Jesús Montero ha asegurado que se ve capaz de ganarle las elecciones al actual presidente andaluz, Juanma Moreno, y ha finalizando asegurando que "estas elecciones son un referéndum por la sanidad pública", denunciando las listas de espera de la sanidad andaluza.

En esa misma línea, Montero ha criticado el pacto entre Vox y PP alcanzando en Extremadura y ha señalado al PSOE como el partido para frenar los avances de la ultraderecha.