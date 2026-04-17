Así ha sido el paseo electoral de candidatos por la feria agroganadera de Pozoblanco

La candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha visitado la Feria Agroganadera y Agroalimentaria de Los Pedroches acompañada de los candidatos de la provincia y de cargos de la comarca. Montero ha resaltado el papel del sector primario en el conjunto de la economía de la provincia destacando que “nos encontramos en una zona que tiene una de las superficies de producción ecológica más importantes de Andalucía, también de producción ecológica del aceite”.

Sus primeras palabras han sido para resaltar el papel de ganaderos y agricultores, un trabajo que “se traduce en calidad de productos que tienen reputación a nivel internacional en todos los mercados”.

Precisamente uno de los acuerdos que más afecta al sector, el de Mercosur, ha sido defendido por Montero. “Este acuerdo viene a significar la apertura de nuevos mercados y la capacidad de seguir defendiendo la calidad de nuestros productos”, ha explicado para puntualizar que de cara al futuro “tenemos que defender que en los próximos fondos europeos se contemple de forma específica y finalista los recursos que se dirigen al campo español, en este caso al campo andaluz”.

Responsables de Por Andalucía en la feria agroganadera. / Rafa Sánchez

Por otro lado, la candidata de la coalición Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, ha trasladado en la Feria Agroganadera y Agroalimentaria de Los Pedroches un conjunto de propuestas centradas en la protección del sector primario andaluz.

Entre ellas, ha destacado la defensa del encinar de la dehesa como “medio de vida” en el norte de la provincia, la necesidad de invertir en infraestructuras hídricas que garanticen el abastecimiento para la ganadería y la protección del olivar de montaña. Asimismo, ha reiterado la oposición de la coalición al Tratado de Libre Comercio con Mercosur y al recorte de la Política Agraria Común (PAC), así como su rechazo a la entrada de fondos especulativos en el campo andaluz.

También ha estado presente en la feria agroganadera la candidata de Adelante Andalucía, Mariví Serrano.