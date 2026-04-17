Puente Genil reurbaniza el entorno del Parque del Garrotalillo con una inversión de 761.000 euros

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, se ha desplazado en la mañana de este viernes al entorno del Parque del Garrotalillo, en compañía del consejero de Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, para dar cuenta de la intervención urbanística realizada a lo largo de los últimos meses que ha permitido reurbanizar los viales de acceso al recinto, un proyecto, sufragado con fondos PFEA, cuyo coste ha sido de unos 761.000 euros.

"Estas obras creemos que permiten cambiar la imagen de este espacio, facilitando se aborden nuevas iniciativas, como un amplio lugar para el estacionamiento de autocaravanas, que es una de las demandas que tiene la ciudad, ya que el actual aparcamiento del entorno de Las Acacias no nos permite dar cabida a todos los visitantes con este tipo de turismo” , ha indicado el alcalde, quien precisó que la gran puesta de largo de este espacio se vivirá el próximo fin de semana con la celebración de la Romería de San Marcos, momento que servirá para que muchos pontanenses conozcan de primera mano la actuación realizada.

Sergio Velasco ha puesto de manifiesto que los trabajos llevados a cabo “han supuesto una transformación muy importante de la zona norte del casco urbano principal del municipio”, y adelantó que la idea del equipo de Gobierno es preservar esta zona al tráfico rodado, dejando únicamente el acceso de autocaravanas, algo que facilitará la sostenibilidad de este entorno natural, “por su belleza, por las vistas que tiene, y por la centralidad que ofrece, ya que desde ese punto y en un paseo de apenas cinco minutos, se puede estar en el centro de Puente Genil”.

Un espacio para el deporte

"Creemos que este va a ser un espacio muy disfrutado por los ciudadanos para la práctica deportiva y, en definitiva, para vivirlo, por lo que quiero destacar la colaboración institucional de conseguir que los proyectos lleguen a buen término, ya que se ha conseguido no sólo la reurbanización de todo este espacio, sino dotarlo también de una singular belleza con la plantación de muchísimos árboles, con acerados accesibles, una iluminación LED eficiente y, en definitiva, recuperando un espacio que, de alguna forma estaba degradado y que a partir de ahora queda plenamente disponible para todos los ciudadanos de Puente Genil”, puntualizó.

Visita institucional al Parque del Garrotalillo. / Virginia Requena

Velasco subrayó que “el hecho de tener este proyecto terminado también nos abre puertas a futuro, como la instalación de un camping u otros muy interesantes que se pueden encajar desplegando oportunidades para que Puente Genil siga siendo un lugar muy competitivo”. Además, el alcalde recordó que “junto a este proyecto, el otro que ha sido clave es el de la remodelación de la Avenida de la Rambla, donde también se ha luchado por convertirla en una gran avenida para el disfrute de los peatones, que éstos sean los protagonistas, con grandes acerados, numerosos árboles, iluminación adecuada y, en definitiva, un entorno seguro”. “Ambos proyectos simbolizan la efectividad del trabajo mediante la colaboración institucional para transformar nuestro pueblo y que Puente Genil sea cada día más competitivo”, apostilló.