Turismo
La Mancomunidad Sierra Morena encarga un segundo observatorio de estrellas en Adamuz
Estará ubicado en los Montes Comunales del municipio, ha sido adjudicado por casi 190.000 euros y se une a una instalación similar que está construyendo en Espiel
De no tener prácticamente equipamientos avanzados para la contemplación de las estrellas a contar con dos observatorios a pocos kilómetros. Ése es el plan de la Mancomunidad Sierra Morena, que acaba de sacar a concurso una segunda instalación de este tipo financiada con fondos de la UE.
El organismo ha adjudicado a la empresa Probogés Industrial 2009 los trabajos para construir un observatorio en los montes públicos de Adamuz. La oferta se ha concretado en casi 190.000 euros (sin impuestos) con una rebaja de 17.000 euros sobre el precio inicial de salida, tal como consta en la Plataforma de Contratación del Estado. El plazo de ejecución, una vez se firme el contrato, es de tres meses.
El observatorio de Adamuz es más modesto que el otro proyecto de similares características promovido por la Mancomunidad Sierra Morena, en este otro caso en el municipio de Espiel, separado apenas 30 kilómetros en línea recta. Este salió a concurso público durante el verano pasado, se adjudicó en septiembre por 400.000 euros y se formalizó el contrato en diciembre. En teoría, para comienzos del próximo verano estaría terminado.
Las instalaciones de Adamuz estarán en la parcela 2 del polígono 28 del Complejo Montes Comunales, sobre un terreno no urbanizable destinado a servicios turísticos, lo que permite la instalación del observatorio.
Características
El proyecto consiste en la construcción e implantación de un equipamiento para el turismo astronómico en Adamuz, destino enmarcado en el proyecto Cielos de Sierra Morena. La intervención se desarrolla en un entorno paisajístico de gran interés, en el corazón de la Sierra Morena Cordobesa, un lugar en el que el cielo nocturno y su observación son los protagonistas de este proyecto.
La propuesta busca la integración total del volumen destinado a observatorio astronómico con el paisaje y el medio que lo rodea, según consta en la memoria consultada por este medio. Para ello se proyecta una sencilla estructura metálica que se posa sobre el terreno de un modo respetuoso con el paisaje natural de Sierra Morena, sobre el que se proyecta una piel mimética que funciona a modo de protección visual y disuasoria, una protección arquitectónica del recinto tal como ocurría en la mayoría de los observatorios históricos desarrollados a lo largo de los siglos.
Esta piel mimética genera un recinto seguro para la ubicación del elemento de observación, un lugar en el que poder resguardar el elemento protagonista del proyecto. La piel se ha diseñado en acero inoxidable pulido, con el objetivo de generar una reflexión directa del paisaje que rodea al observatorio, mimetizándose y fundiéndose con él. Una piel que ha sido cuidadosamente estudiada y diseñada para no influir en la biodiversidad del entorno que la rodea gracias a la reflexión que provoca el acero inoxidable, que no llega a ser completamente espejado.
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