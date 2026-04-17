‘Empléate con la Diputación de Córdoba’: más de 30 instituciones y empresas presentan 600 oportunidades de empleo

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogerá los próximos días 22 y 23 de abril el Foro ‘Empléate con la Diputación de Córdoba’, evento que en esta edición contará con la participación de 33 entidades que presentarán a los asistentes más de 600 oportunidades de empleo.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, ha presentado hoy este encuentro acompañado del vicerrector y presidente de Fundecor, Antonio Arenas, y la subdirectora de Fundecor, María Paz Díaz. En su intervención, Romero ha animado a la participación en un encuentro “en el que vamos a contar con empresas e instituciones clave en el ámbito del empleo y la orientación profesional”. De esta forma, ‘Empléate’ se configura como “un espacio de encuentro directo entre el tejido empresarial y personas demandantes de empleo”.

Entidades públicas y privadas

Entre las entidades que estarán presentes en este Foro se encuentran organismos como el Servicio de Empleo Estatal (SEPE), el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Andalucía Emprende, la Cámara de Comercio de Córdoba, la oficina Europe Direct de la Diputación de Córdoba y Fundecor, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre las que se encuentran las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Guardia Civil.

Una de las ponencias del Foro Empleate de la Diputación de Córdoba en 2025. / CÓRDOBA

Por su parte, en el ámbito de las entidades empresariales, han confirmado su asistencia al encuentro Adeco TT S.A., Acción Laboral, Campus Córdoba, Carrefour, Cemosa, Ciece-Atende, Covap, Crit Interim, Deuser Indra Group, Duplach Group, EM&E Group, Eulen Flexiplan, Fepamic, Grupo de Prado, Inserta Empleo, Keyter Group, Kutxabank, La Perla Food Innova, Leroy Merlín, Magtel, Metalcórdoba, Puertas Arse y Silbon, entre otras.

Romero ha indicado que “las ofertas de empleo presentadas por las entidades participantes abarcan una gama de posibilidades y diversidad de perfiles profesionales, que van desde los trabajos que requieren una alta cualificación, como los destinados a ingenieros/as en distintas especialidades (agrícola, electrónica, civil y robótica) y los destinados a desarrolladores de software, junto con otros puestos de trabajo dirigidos a perfiles técnicos e industriales, como los dirigidos a soldadores, electromecánicos, técnicos de mantenimiento o personal de producción”.

Entre las especialidades que también estarán presentes en este Foro, el también presidente de Iprodeco ha detallado “las relacionadas con el ámbito sociosanitario, servicios de hostelería o jardinería, logística, comercio, así como perfiles vinculados a la formación, la orientación laboral y la administración”.

Talleres y mesas redondas

El programa contempla, además, el desarrollo de actividades complementarias de forma que la jornada del día 22 estará centrada en la mejora de la empleabilidad con talleres y seminarios prácticos entre los que se encuentran ‘Entrevista on line: destaca y consigue el sí’ o ‘Entrénate para encontrar empleo’, además de seminarios sobre el acceso a las Fuerzas Armadas.

Para el día 23 se ha previsto la celebración de dos paneles de expertos en formato de mesa redonda en los que se abordará la ‘Innovación, tecnología y talento; construyendo el futuro profesional’ y ‘Conectando talento e innovación: tu oportunidad en retail y alimentación’. Ambas jornadas se desarrollarán en el Salón de Actos de la Diputación.

La entrada al foro es gratuita y las personas interesadas podarán asistir libremente tanto a la zona expositiva como a las distintas actividades programadas. El evento cuenta con la financiación de la institución provincial, a través de Iprodeco, y su organización se desarrolla en colaboración con Fundecor y la Universidad de Córdoba.