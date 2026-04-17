El Conservatorio Isaac Albéniz de Cabra llama a los adultos: nunca es tarde para aprender música

El Conservatorio Elemental de Música Isaac Albéniz de Cabra ha puesto en marcha una nueva campaña para fomentar la matriculación de adultos, una iniciativa que busca romper la idea de que la formación musical está reservada a edades tempranas y que se ha presentado este viernes en el Ayuntamiento egabrense con el lema Nunca es tarde para aprender a hacer música.

El centro pretende atraer a quienes deseen iniciarse o retomar sus estudios musicales, destacando que no es necesario contar con conocimientos previos. La campaña se dirige especialmente a un público adulto que, por inquietud personal, desarrollo emocional o interés cultural, quiera acercarse a la música.

El delegado municipal de Educación, Javier Fernández, acompañado por el director del conservatorio, Santiago López, ha dado a conocer los detalles de esta iniciativa, que se apoya en un tríptico informativo con los aspectos clave del proceso de acceso. Fernández ha señalado que esta propuesta "recuerda que la música también está al alcance de las personas adultas" y ha animado a la ciudadanía a informarse y dar el paso.

La nueva especialidad de flauta travesera el próximo curso

Asimismo, ha destacado el momento de crecimiento que vive el centro, que ampliará su oferta el próximo curso con la incorporación de la especialidad de flauta travesera.

Por su parte, López ha incidido en la necesidad de "romper la barrera mental" que vincula el aprendizaje musical únicamente con la infancia. En este sentido, ha subrayado que basta con interés y motivación para acceder a estos estudios y ha destacado el aumento progresivo de alumnado adulto en los últimos años.

El director ha recordado también los beneficios de la formación musical en cualquier etapa de la vida, como la mejora del bienestar emocional, la reducción del estrés o el estímulo de capacidades como la memoria y la concentración, además de favorecer la socialización a través de agrupaciones y actividades colectivas.

El acceso a la formación musical

En cuanto al acceso, ha explicado que el ingreso en el primer curso se realiza mediante una prueba de aptitud musical que no requiere conocimientos previos, mientras que quienes ya tengan formación pueden optar a cursos superiores mediante una prueba específica.

El conservatorio ofrece enseñanzas en especialidades como clarinete, guitarra, piano, saxofón, viola, violín y violonchelo, a las que se sumará la flauta travesera, reforzando así su papel como referente educativo en la ciudad.

El plazo de preinscripción permanecerá abierto del 1 al 30 de abril, tanto de forma presencial en el centro como a través del portal de escolarización de la Junta de Andalucía.