La Policía Nacional detiene a tres personas por explotación laboral en una finca de Almodóvar del Río

Tres personas han sido detenidas por explotación laboral, como presuntas autoras de delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en el marco de una actuación desarrollada en una finca situada en la localidad de Almodóvar del Río.

La intervención de la Policía Nacional tuvo lugar el pasado mes de enero, cuando los agentes detectaron indicios de una posible actividad laboral irregular en una finca ubicada en dicho término municipal.

Ocho personas en situación irregular

Por ello, se llevó a cabo una inspección en la finca, durante la cual los investigadores identificaron a un total de nueve personas que se encontraban realizando labores agrícolas, de las que ocho no tenían regularizada su situación administrativa en España y que además podrían ser consideradas "posibles víctimas de explotación laboral".

Los trabajadores fueron trasladados a dependencias policiales para su plena identificación, procediéndose posteriormente a su detención por infracción a la normativa de extranjería.

Condiciones laborales irregulares y vulneración de derechos

Las investigaciones permitieron constatar que los trabajadores carecían de contrato laboral y no estaban dados de alta en la Seguridad Social, vulnerándose los derechos reconocidos en la legislación laboral vigente.

Asimismo, se determinó que el empleo de mano de obra en situación irregular respondía a un ánimo de lucro por parte de los responsables de la explotación, quienes habrían eludido su obligación de verificar la situación administrativa de los trabajadores, "aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y generando condiciones laborales sin las debidas garantías legales", informa la Policía.