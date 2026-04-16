Transportes se compromete a mejorar la N-432 entre El Vacar, Córdoba y Espejo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tiene previsto ejecutar nuevas obras en la carretera N-432 a su paso por Córdoba, más allá de las adjudicadas recientemente y que actuará sobre prácticamente toda la vía en su recorrido por la provincia. Al menos así se desprende de una respuesta que el Ejecutivo ha dado a una pregunta planteada por la senadora del PP Cristina Casanueva, donde cuestionaba sobre las mejoras a realizar este año en la N-432 en el tramo Córdoba-Granada.

En la respuesta, el Gobierno asegura que están previstas actuaciones específicas de rehabilitación del firme en diversos puntos de la red estatal en la provincia de Córdoba, "que se han visto agravados durante los periodos de intensas lluvias recientes ocurridos con ocasión de la sucesión de trenes de borrascas acaecidos entre enero y febrero de 2026 (Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo y Marta)".

En concreto, y según se informa en el documento, para la carretera N-432 está previsto actuar entre los puntos kilométricos 242 y 258 -entre El Vacar y algo más adelante de Los Villares- y entre el 276 y el 309 -entre la salida por Córdoba capital desde el barrio del Guadalquivir y hasta la salida de Espejo-.

Tramo de la N-432 a su paso por Córdoba. / Manuel Murillo

Sobre la intervención en el firme de la carretera, Transportes apunta que "contribuirá a restituir las condiciones adecuadas de seguridad vial, funcionalidad y durabilidad de la infraestructura".

Actuaciones por fases

Transportes ya anunció que ejecutaría diversas actuaciones por fases en la carretera N-432, de gran concentración de accidentes, toda vez que su conversión en la autovía A-81, a su paso por Córdoba, está descartada de momento. En la misma respuesta que se da a Casanueva se insiste en que el tramo Córdoba-Granada se ha sometido a una evaluación ambiental que no se ha superado.

En noviembre del año pasado, se publicó la declaración de impacto ambiental del tramo Badajoz-Espiel de la futura A-81. Pese a que el tramo se denomina Badajoz-Espiel, el estudio de impacto ambiental publicado (documento que expone los efectos que un proyecto va a tener sobre el lugar en el que se prevé que se ejecute) afecta, únicamente, a 71 kilómetros de carreteras ubicados en la provincia de Badajoz y no abarca nada que tenga que ver con la provincia de Córdoba.

Es en Extremadura donde Transportes ha iniciado los trabajos para que la Nacional pase a ser autovía, alegando que es la zona que más tráfico acumula. De momento, la conexión con Córdoba y Granada seguirá siendo una carretera convencional.