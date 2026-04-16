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El sector primario afronta la Feria Agroganadera de Los Pedroches en un "buen momento" pero mirando con incertidumbre el contexto internacional

Entre los retos se encuentra el "dar un santo de calidad" en la venta de productos con un valor añadido desde el origen

El sector primario afronta la Feria Agroganadera de Los Pedroches en un &quot;buen momento&quot; pero mirando con incertidumbre el contexto internacional.

El sector primario afronta la Feria Agroganadera de Los Pedroches en un "buen momento" pero mirando con incertidumbre el contexto internacional. / CÓRDOBA

Julia López

Julia López

Pozoblanco

La Feria Agroganadera y Agroalimentaria de Los Pedroches ha arrancado en la mañana de este jueves en Pozoblanco con una nueva edición que llega con el sector en un buen momento y con cambios que buscan poner en valor la posición estratégica del sector en el conjunto de la provincia de Córdoba. A pesar de estar precedida por años que "nos han permitido afrontar inversiones, actualizar y mejorar nuestras explotaciones y ganar en productividad y en calidad de vida", en palabras del presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno, el sector no es ajeno a un contexto internacional que genera incertidumbre y que mira hacia los conflictos internacionales, pero también a las políticas arancelarias. Por ello, durante la inauguración se ha resaltado el trabajo que hombres y mujeres vienen realizando desde décadas para adaptarse a las exigencias del mercado.

Entre los retos destacados de cara al futuro se ha hablado de "dar un salto de calidad" en la venta de productos, darles valor añadido desde el origen para ganar en competitividad. Todo ello, manteniendo la base de la creación de empleo, el fortalecimiento del mundo rural y manteniendo la incidencia estratégica del sector.

Un sector económico que no es tampoco ajeno a sus problemas más cercanos, que también se han destacado. Entre ellos, la precaria red de comunicaciones, la problemática con el agua y la falta de potencia eléctrica. Lejos de esas carencias, que se viene repitiendo edición tras edición, también se ha resaltado la capacidad de Feria como punto de encuentro y establecimiento de alianzas a nivel económico.

Covap, modelo para superar el reto demográfico y el relevo generacional

En otro orden de cosas, el reto demográfico y el relevo generacional son dos aspectos que también se han tratado en la inauguración de la Feria Agroganadera y Agroalimentaria; dos problemas sin solución definitiva pero con un modelo claro: el de Covap.

La cooperativa ha sido la referencia como el punto de anclaje de un sector que sigue apostando por la innovación, por la sostenibilidad y por el bienestar animal. Temas todos ellos que también han sido abordados en las jornadas técnicas que se han celebrado desde el martes en el marco de la Feria Agroganadera.

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La inauguración ha contado con la presencia del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; el presidente de Confevap y alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello; el presidente de Covap, Ricardo Delgado Vizcaíno; la subdelegada del Gobierno, Ana López; el presidente de Iprodeco, Félix Romero, y el vicepresidente de Caja Rural del Sur, Ricardo López Crespo.

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