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El presupuesto municipal de Villa del Río para 2026 asciende a 8,4 millones de euros, con un fuerte impulso a la ayuda a domicilio

La Corporación municipal aprueba las cuentas de este ejercicio sin votos en contra

La Corporación municipal de Villa del Río, durante el debate presupuestario.

La Corporación municipal de Villa del Río, durante el debate presupuestario. / Casavi

Rafael Castro

Rafael Castro

Villa del Río

El Pleno del Ayuntamiento de Villa del Río ha aprobado, con los votos a favor de Unide y el PP y las abstenciones de PSOE e IU, el presupuesto municipal para el ejercicio 2026 en sesión plenaria extraordinaria. Las cuentas para este ejercicio ascienden a un total de 8.455.757 euros, lo que supone un incremento de 266.650 euros respecto al ejercicio anterior.

El alcalde y responsable del área de Hacienda del Ayuntamiento de Villa del Río, Jesús Morales Molina, explicó que se trata de un presupuesto equilibrado entre ingresos y gastos, "con un marcado carácter social". Entre los incrementos más destacados se encuentra la partida destinada al servicio de ayuda a domicilio, que asciende este año a 2.475.830 euros, con un aumento de 466.525 euros respecto al ejercicio anterior.

Por capítulos, el de personal se sitúa en 2.843.621 euros; el de bienes corrientes y servicios, en 4.959.030 euros; el de intereses de préstamos, 12.700 euros; el de transferencias corrientes, 432.596 euros, el de inversiones, 66.810 euros; el de anticipos, 16.000 euros, y el de pasivos financieros, 120.000 euros.

Inversiones municipales para 2026

En el apartado de inversiones destacan actuaciones como la aportación municipal a las obras del PFEA, la adquisición de maquinaria para parques y jardines, la culminación de la reforma de la emisora municipal y la colaboración en la renovación del tejado de la capilla de Jesús Nazareno.

Según explicó el primer edil, la deuda municipal pendiente a 31 de diciembre de 2025 se sitúa en 239.944,68 euros, "lo que representa únicamente el 2,72% de los derechos reconocidos, situando al Ayuntamiento en una posición financiera muy favorable, y está previsto que entre 2026 y 2027 se elimine completamente la deuda municipal".

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Tras su aprobación inicial, el presupuesto continuará su tramitación mediante exposición pública para su aprobación definitiva tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

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