La Policía Local de Puente Genil interviene seis patinetes eléctricos por incumplir la normativa

La Policía Local de Puente Genil ha intervenido seis vehículos de movilidad personal (VMP), concretamente patinetes eléctricos, en la zona centro de la localidad.

La actuación tuvo lugar tras detectar que los usuarios de dichos vehículos ya habían sido previamente informados por los agentes sobre la obligatoriedad de cumplir con la normativa vigente. No obstante, los patinetes circulaban careciendo de la documentación necesaria y del seguro obligatorio, motivo por el cual se procedió a su inmovilización y retirada.

Deben cumplir los requisitos de la DGT

En un comunicado, la Policía Local pontanesa recuerda a los vecinos que los vehículos de movilidad personal "deben cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT)", entre los que se incluye la circulación a una velocidad máxima de 25 km/h, el uso individual del vehículo, la prohibición de circular por aceras y zonas peatonales, así como el respeto a las normas de tráfico.

Asimismo, estos vehículos deben disponer de los elementos de seguridad obligatorios, como sistema de frenado, alumbrado y elementos reflectantes, además de contar con la correspondiente certificación de circulación. Igualmente, se recuerda la prohibición de utilizar dispositivos móviles o auriculares durante la conducción.