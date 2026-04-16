Montilla presenta un superávit de 592.483,64 euros y reduce su deuda municipal hasta el 7,02% en 2025

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, que arroja unos resultados económicos “muy positivos” marcados por el superávit, la reducción de la deuda y un alto grado de ejecución presupuestaria.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que “estos datos reflejan la fortaleza y la robustez económica de nuestro ayuntamiento”, subrayando que “ejecutar el presupuesto municipal por encima del 93% nos sitúa entre los ayuntamientos que mejor ejecutan su presupuesto, no solo de la provincia de Córdoba, sino de toda Andalucía”.

Asimismo, el primer edil ha incidido en la evolución de la deuda municipal en los últimos años, señalando que “en 2015 la deuda ascendía al 84% del presupuesto municipal y actualmente se sitúa en torno al 7%”, lo que evidencia “una gestión eficaz que ha permitido reducir un problema estructural histórico del Ayuntamiento”.

La financiación externa

En este sentido, Rafael Llamas ha explicado que esta situación económica permite al Consistorio “aspirar a financiación externa, concurrir a nuevas ayudas y seguir avanzando en el desarrollo de proyectos estratégicos para la ciudad”, al tiempo que ha reivindicado una mayor flexibilidad en el uso de los remanentes por parte de los ayuntamientos que cumplen con las reglas fiscales.

Por su parte, la concejala de Hacienda, Antoñi Ramírez, ha detallado los principales indicadores económicos del ejercicio 2025, destacando un superávit de 592.483,64 euros y un remanente de tesorería que supera los 2 millones de euros.

Inversiones

En cuanto a las inversiones, el Ayuntamiento ha realizado una aportación municipal de más de 851.000 euros sin financiación externa, destinada a actuaciones como la ampliación del cementerio, la rehabilitación de viviendas, obras del PFEA, la ejecución de la calle Jaén o la mejora de la cubierta del pabellón polideportivo.

Otro de los datos relevantes es la reducción de la deuda, que ha pasado de 4.106.156,74 euros al inicio de 2025 a 1.930.211,70 euros al cierre del ejercicio, lo que supone una amortización de más de 2,1 millones de euros y sitúa el endeudamiento municipal en el 7,02% del presupuesto.

Además, el periodo medio de pago a proveedores se ha situado en 14,28 días, muy por debajo de los 30 días que marca la ley, reforzando la confianza del tejido empresarial local y facilitando el acceso a subvenciones y ayudas.

La ejecución presupuestaria ha alcanzado el 93,33%, un porcentaje que evidencia el alto grado de cumplimiento de los objetivos marcados por el equipo de Gobierno.