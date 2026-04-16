Programación cultutal
Lucena celebra la Tarde de Libros con talleres, cuentacuentos y animación para escolares y familias
La Plaza de Archidona y el Castillo del Moral acogerán el 17 de abril, entre las 17.00 y las 20.00 horas, librerías y actividades para los más pequeños
Talleres, cuentacuentos, pasacalles, animación y propuestas lúdicas fortalecen la programación, en esta edición, de la Tarde de Libros, la iniciativa central promovida por el Ayuntamiento de Lucena y la Federación de Ampas Surco dentro de la agenda que vertebra la celebración del 23 de abril.
Centenares de escolares se congregan este viernes, 17 de abril, entre las 17.00 y las 20.00 horas, en el entorno de la Plaza de Archidona y el Castillo del Moral. Las librerías de la localidad trasladan su material específico, agrupadas en expositores, a este emplazamiento común, con la finalidad de acercar el hábito de la lectura a los propios escolares y a las familias.
El Consistorio y Surco, asimismo, han extendido, como novedad, el repertorio de actividades a días posteriores, tanto el 23 como el 24 de abril. Las librerías volverán a exponer sus libros en la vía pública, distribuyéndose vales descuento en los centros educativos.
Finalmente, la Escuela Municipal de Música y Danza estrenará, en el Palacio Erisana, el espectáculo El Pentacuentos, dirigido al alumnado de Infantil y primer ciclo de Educación Primaria. Las sesiones se anuncian a las 10.00 y 12.00 horas.
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