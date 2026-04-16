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Localizan y derivan al hospital al hombre desaparecido en Villa del Río

La asociación SOS Desaparecidos, que había dado el aviso, ha sido la encargada de informar de la feliz resolución del caso

Localizan y derivan al hospital al hombre desaparecido en Villa del Río.

Localizan y derivan al hospital al hombre desaparecido en Villa del Río. / SOS Desaparecidos

José A. Pérez Lunar

José A. Pérez Lunar

Córdoba

El hombre de 47 años desaparecido ayer miércoles 15 de abril en Villa del Río ha sido encontrado con vida hace unos minutos, según informa la asociación SOS Desaparecidos, que fue la entidad que dio la alerta.

"Gracias a la colaboración ciudadana se pudo localizar el vehículo y posteriormente a esta persona, que fue trasladada está madrugada al hospital para su valoración", explica SOS Desaparecidos, que ha dado su "enhorabuena" tanto a la Guardia Civil como a la Policía Local, así como a todos los ciudadanos que han colaborado con la difusión del aviso.

El instituto armado llevó labores de búsqueda desde ayer mismo en la zona del Alto Guadalquivir, después de haber recibido un aviso de un familiar durante la mañana.

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Por el momento no han trascendido datos sobre el estado concreto de salud de esta persona ni, tampoco, sobre las circunstancias de su desaparición.

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