Hornachuelos impulsa una campaña turística para consolidarse como destino activo durante todo el año

El Ayuntamiento de Hornachuelos ha lanzado una campaña con la que persigue posicionarse y consolidarse como destino activo durante todo el año. Enmarcada en el Plan de Promoción Turística 2026, la iniciativa se enfoca en el entorno natural del municipio, con el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos como eje central, y plantea reforzar su visibilidad exterior aprovechando esa "llamada de la naturaleza" para ampliar el foco promocional y proyectar que Hornachuelos es mucho más que su entorno natural, poniendo en valor otros recursos de la localidad.

Hornachuelos, la llamada de la naturaleza es el lema de la campaña, que ha tenido su punto de partida en un acto oficial de presentación dirigido al empresariado turístico local y a las principales entidades de la zona, con el objetivo de favorecer la implicación del tejido económico y social del municipio. Para ello se dispone de un presupuesto de 165.00 euros.

En el acto el alcalde, Julián López, ha destacado la importancia del turismo en la localidad, y la delegada de Turismo, María Rosa Fernández, ha desgranado las principales líneas del Plan de Actuación Turística 2026.

La promoción se adaptará a cada estación

La acción se estructura en cuatro fases que coinciden con la primavera, verano, otoño e invierno, adaptando la promoción a la temporalidad de los distintos recursos turísticos. Con una imagen gráfica unificada y un eje común de comunicación, se han desarrollado creatividades específicas para productos estratégicos como senderos, Semana Santa, gastronomía, fiestas populares, la berrea, la observación de estrellas, el turismo de autocaravana, el deporte, las jornadas micológicas, la cultura y el patrimonio, los alojamientos rurales y el turismo activo, garantizando la coherencia visual y de mensaje en todos los soportes.

En este contexto, se ha lanzado el vídeo promocional principal de la campaña, que integra todos los productos turísticos y actúa como pieza matriz, a partir de la cual se generarán microcontenidos específicos para su difusión a lo largo del año.

La estrategia integra acción institucional, producción audiovisual, presencia en medios y dinamización digital, con el objetivo de incrementar el número de visitantes, desestacionalizar la demanda turística, reforzar la marca del destino y generar un impacto económico sostenible en Hornachuelos.

Plan de Actuación Turística 2026

El Plan de Actuación Turística de Hornachuelos 2026, en el que se incluye esta iniciativa, recoge de forma detallada las acciones que se desarrollarán durante el presente ejercicio para mejorar la oferta turística, impulsar la promoción del destino y fomentar la actividad empresarial vinculada al sector.

El plan se estructura en tres grandes líneas estratégicas y contempla una inversión global de aproximadamente 165.000 euros, concentrándose la mayor parte en actuaciones dirigidas a la mejora y diversificación de la oferta turística local.